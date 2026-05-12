Любопитно

Библейско пророчество или екокатастрофа? Река Ефрат пресъхва, вярващи чакат Апокалипсиса

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак

12 май 2026, 11:15
„Люлката на цивилизацията“ е напът да се превърне в пустиня – и мнозина християни са убедени, че Библията е предсказала точно това. Могъщата река Ефрат, която даде живот на първите човешки култури, пресъхва с обезпокоителна скорост. Това съживи страховете, че апокалиптичното пророчество от Книгата „Откровение“ на Йоан се сбъдва в реално време, съобщава The Post.

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак. Днес обаче нивата на водата падат критично, а в интернет пространството вярващи припомнят смразяващия пасаж от Откровение 16:12:

„Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата ѝ, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток.“

Според много тълкувания, пресъхването на реката ще проправи път за огромна армия от Изтока, която ще потегли към битката при Армагедон – катаклизмът, който предхожда Второто пришествие на Исус Христос.

Реалността: Екологичен срив и болести

Докато пророчествата вълнуват духовете, съвременната криза има по-скоро екологични, отколкото божествени корени. Доклад на НАСА разкрива стряскащи данни: басейните на Тигър и Ефрат са загубили огромно количество сладка вода – обем, равняващ се на цялото Мъртво море.

Причините за бедствието:

  • Агресивно изпомпване на подпочвени води.
  • Продължителни суши, свързани с климатичните промени.
  • Изграждането на мащабни язовири по горното течение.

Експертите от Министерството на водните ресурси в Ирак предупреждават: Ефрат може да пресъхне напълно до 2040 г., ако не се предприемат драстични мерки. Последиците вече са опустошителни – провалена реколта, липса на питейна вода и епидемии от холера, тиф и дребна шарка поразяват региона.

Къде е бил Раят? Нова теория мести Едем

Докато реката изчезва, се появи и друга сензационна теория, която поставя под въпрос библейската география. Д-р Константин Борисов твърди в списание „Archaeological Discovery“, че Райската градина може би не е била в Месопотамия (днешен Ирак), а в Египет.

Според него четирите реки, споменати в Битие, съответстват на Нил, Тигър, Ефрат и Инд. Борисов отива още по-далеч, предполагайки, че Великата пирамида в Гиза може да е свързана с митичното „Дърво на живота“. Той се позовава на древни карти и симулации на вътрешната структура на пирамидата, които наподобяват дървовидни форми.

Времето изтича

За вярващите драматичното оттегляне на Ефрат е нещо повече от екологична катастрофа – то е пророчески предупредителен знак, че часовникът на човечеството вече тиктака. Дали става дума за неизбежен климатичен колапс или за предсказано духовно събитие, едно е сигурно: реката, която постави началото на цивилизацията, сега изчезва пред очите ни.

Източник: The Post    
Река Ефрат Библейски пророчества Край на света Екологичен срив Климатични промени Армагедон Райска градина Недостиг на вода Люлка на цивилизацията Месопотамия
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 4 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 4 часа
