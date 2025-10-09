Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

В най-новия епизод на подкаста The Voice Cast гостува популярният YouTuber Тодор Азов, който разказа за своето детство, първите стъпки в онлайн пространството и личната си трансформация през годините.

Азов изказва обективното си мнение по всяка тема, открито без притеснения и без цензура. И смята, че именно това го отличава от останалите му колеги и го прави неудобен са масовия потребител.

Освен това YouTuber-ът коментира и реалити форматите, в които самият той е участвал. Тодор Азов даде своя анализ за изграждането на характери, за коалициите в подобни предавания и сподели дали би участвал отново в друг телевизионен проект.

Епизодът с Тодор Азов вече е достъпен в подкаста The Voice Cast във всички дигитални платформи.