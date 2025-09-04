Любопитно

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

4 септември 2025, 16:53
Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Н а 17 септември мултимедийната инсталация Urban Canvas, ще озари площадното пространството до НДК за три вечери. Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди, ще бъде представена от интерактивно взаимодействие между музика, 3D визуализации и специални ефекти. През деня инсталацията ще показва емблематични картини от София и дигитална изложба. Събитието се организира по повод празника на София, в партньорство със Столична община, с медийното партньорство на NOVA и кани всички жители и гости на града, свободно да се докоснат до това преживяване. Вечерният пърформанс е атрактивен и подходящ за всяка възраст и ще се повтори няколко пъти в интервала 20:00 ч. до 22:30 ч. през трите вечери.

Urban Canvas е мултимедийна платформа, която трансформира градските пространства и ангажира различни публики. Концепция с впечатляващ LED екран, чрез който се създава завладяващо преживяване, цели да представи емблематични класически произведения по съвременен начин и да въздейства с интерактивност от ново измерение. Използването на съвременни изразни средства позволява да се преоткрият и популяризират за широка аудитория, вдъхновяващи музикални произведения от миналото, а също така по-голяма част от младото поколение да бъде провокирано от непреходни музикални ценности, преведени в съвременният ритъм на живота.

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Почина Джорджо Армани

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Преди 18 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Преди 18 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Преди 20 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Преди 1 ден

Последни новини

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 13 минути

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Любопитно Преди 1 час

Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 1 час

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Любопитно Преди 1 час

Най-доволни от сексуалния си живот са жените на 66 години и мъжете на 64 години

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

България Преди 2 часа

В пленарната зала почти нямаше дискусия

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Любопитно Преди 2 часа

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинските постижения през първите няколко десетилетия на 20-ти век

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

Технологии Преди 2 часа

По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения, които съчетават най-търсените услуги

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

Свят Преди 2 часа

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза говорител на ЕК

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

България Преди 3 часа

Извършителят е задържан

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Свят Преди 3 часа

Здравни работници в Калифорния са уволнени след видео в TikTok, в което се подиграват на пациенти в спешното отделение

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 3 часа

В Португалия беше обявен ден на национален траур

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

Любопитно Преди 3 часа

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Свят Преди 3 часа

Това е истинската история зад „The Conjuring: Last Rites“

<p>Смъртен случай в завод &bdquo;Арсенал&ldquo; в Казанлък</p>

България Преди 3 часа

Злополуката е станала в един от цеховете на оръжейницата

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 3 часа

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

България Преди 3 часа

В конкретния случай водачът ще бъде санкциониран по Кодекса на труда

