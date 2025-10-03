Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Ч естваме паметта на свещеномъченик Дионисий Ареопагит.

В библейската книга "Деяния апостолски" наред с другото се говори и за проповедта на свети апостол Павел в Атина. В този град, прочут със своите философи и езически храмове, апостолът забелязал един жертвеник, на който имало надпис: "На незнайния Бог". Затова на събрание от знатни и учени атиняни в Ареопага, върховния съвет в Атина, апостолът обявил, че дошъл при тях да проповядва за Оня Бог, Когото атиняни, без да знаят, почитат, Който е създал целия свят и дава на всички живот, дихание, всичко. Той обяснил на своите слушатели разликата между Този вездесъщ и всемогъщ Бог, и бездушните идоли, на които те се покланяли. Говорил им също за възкресението на Христос, Който проповядвал покаяние и вечен живот и ще дойде да съди света.

Повечето от атиняните се отнесли недоверчиво към това ново учение. Но между слушателите имало и такива, които повярвали на думите на светия апостол и се обърнали към вярата в Иисус Христос. Между тях бил и Дионисий, член на Ареопага. След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог. И той се покръстил заедно с целия си дом.

По-късно Дионисий придружавал апостола, като негов ученик и сподвижник. В продължение на три години бил неотлъчно с него, като непосредствено от него изучавал словото Божие. Защото отначало Христовото учение не било записано, а се предавало устно: от апостолите - на техните приемници, от тях - на следващите, и т.н.

Скоро след това апостол Павел го изпратил да проповядва в Атина в сан епископ. Той видял също другите апостоли и заедно с тях бил в Йерусалим при успението на Божията майка. Според преданието свети Дионисий проповядвал и в Галия (днес Франция), където при гонението от император Домициан много пострадал и накрая бил убит с меч в 96 г.