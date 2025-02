Анимацията "Прасето Пепа" с вълнуваща новина – мама Прасе очаква бебе!

А нимационният сериал "Прасето Пепа" (Рeppa Pig) обяви голяма семейна новина – мама Прасе очаква бебе! Щастливото съобщение беше направено в предаването Good Morning Britain по ITV, където Ричард Арнолд включи на живо Мама Прасе в шоуто в четвъртък сутрин.

Новината зарадва милиони фенове на популярната анимация. Мама Прасе и Татко Прасе вече са родители на четиригодишната Пепа и двегодишния Джордж.

Peppa Pig reveals major news as Mummy Pig announces she is PREGNANT with her third piglet https://t.co/sKa3NNlSI3

Когато Мама Прасе се появи на живо от дома си в Peppatown, тя се готвеше да сподели вълнуващата новина, но беше прекъсната от Пепа, която развълнувано извика:

- Мамо, мамо, дават те по телевизията, ела и виж!

След кратка пауза, Мама Прасе най-накрая разкри новината:

- Развълнувана съм да споделя, че семейството ни става още по-голямо, защото ще имаме още едно бебе!

Камерата се отдръпна, за да покаже бременното ѝ коремче, а тя дори сподели ултразвукова снимка, като разкри, че очаква бебето през лятото.

Макар че се чувства „развълнувана“, Мама Прасе призна, че мисълта за три деца под пет години я кара да се чувства и „леко притеснена“. Тя сподели, че е трябвало веднага да каже на Пепа, тъй като дъщеря ѝ е „толкова любопитна“. Въпреки известни притеснения, семейството ѝ е предимно развълнувано.

Мама Прасе се надява, че най-малкият ѝ наследник ще споделя любовта на Пепа и Джордж към динозаврите и калните локви. Когато става дума за избор на име, тя призна, че засега няма конкретни идеи, но вярва, че ще знаят правилното име, когато се срещнат с бебето.

Мама Прасе официално ще обяви бременността си в последния епизод от настоящия сезон на Peppa Pig, който ще се излъчи на 30 март – Деня на майката. А новото бебе ще се появи на екран през есента.

Анимационният сериал дебютира през 2004 г. и оттогава е излъчен в 180 държави, преведен на 40 езика и се е превърнал в световна сензация. Франчайзът включва книги, играчки и дори два тематични парка, а глобалната му стойност надхвърля 1 милиард паунда.

Създателите на Peppa Pig, Невил Астли и Марк Бейкър, първоначално са се притеснявали, че идеята им няма да успее. Те разказват, че хората не са проявявали особен интерес, когато са представяли концепцията за прасенце на име Пепа.

Сериалът е вдъхновен от класически анимации от 70-те, като Roobarb и Pingu, тъй като създателите осъзнали, че децата обичат истории за животни.

Mummy Pig is expecting a third piglet! The news was shared on Good Morning Britain. A special Peppa Pig episode airs on Mother’s Day, March 30, with the new piglet arriving in autumn 2025.#PeppaPig pic.twitter.com/gusDa3rjaQ