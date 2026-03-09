Любопитно

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 март 2026, 08:45
9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново
Източник: БГНЕС

М арт в подножието на Стара планина обикновено пристига с мирис на влажна пръст и обещание за пробуждане. Но на 9 март 1985 г., точно в 21:31 ч., природата и човешката история застиват в леден ужас. В този миг един вагон за майки с деца, част от бързия влак №1 „Диана“, пътуващ по линията Бургас – София, се превръща в пепелище

Експлозията на гара Буново не е просто криминално деяние; тя е белег, който остава да напомня за една от най-мрачните страници в най-новата ни история, когато идеологическото противопоставяне и етническото напрежение избухнаха в най-грозното си лице – тероризма.

Сянката на „Възродителния процес“: Генезисът на омразата

Всичко започва в средата на 80-те години, когато тоталитарният режим в София предприема една от най-противоречивите си и мащабни кампании – „Възродителния процес“. Насилствената смяна на имената на българските турци, забраната на езика и традициите им създават огнища на огромно недоволство.

В този климат на принуда се раждат нелегални структури, сред които и Турското националноосвободително движение в България. Те решават, че единственият начин да бъдат чути, е чрез езика на насилието.

Серия от по-малки саботажи предхождат фаталния 9 март, но никой не е подготвен за мащаба на жестокостта, планиран от тримата атентатори – Емин Мехмедали, Абдула Чакър и Саафет Реджеб. Тяхната цел е ясна: да ударят държавата там, където боли най-много – в сигурността на обикновения гражданин.

Мигът на взрива

9 март 1985 г. е обикновена събота. Бързият влак №1 „Диана“, пътуващ от Бургас за София, е претъпкан с хора, прибиращи се за почивните дни. В композицията е закачен специален вагон – този за майки с деца. Именно в него, скрита в ниша за багаж, цъка адска машина с часовников механизъм.

По план взривът е трябвало да избухне в тунела „Гълъбец“, най-дългият у нас. Ако това се беше случило, липсата на пространство и въздух щеше да превърне ударната вълна в смъртоносно оръжие, което да дерайлира целия влак и да отнеме стотици животи.

Но съдбата се намесва с две минути закъснение на влака. В 21:31 ч., точно когато композицията спира на малката гара Буново, тишината на планината е разкъсана от оглушителен гръм. Вагонът се превръща в скелет от метал и стъкла.

Седем души загиват на място, сред които две деца на 12 и 13 години. Още девет са тежко ранени. Кръвта по перона и писъците на оцелелите бележат завинаги историята на това тихо място.

След бурята

Последствията са незабавни и мащабни. Държавна сигурност мобилизира целия си ресурс. В условията на тотална цензура, официалните медии мълчат за подробностите, докато страхът се разпространява чрез шепот.

Разследването продължава три години под кодовото име „Терористите“. Проверени са хиляди хора, докато накрая нишките не водят до извършителите. През 1988 г. те са осъдени на смърт и екзекутирани.

Но юридическото възмездие не затваря раната. След 1989 г. случаят „Буново“ се превръща в политическа разменна монета. За едни извършителите са терористи и убийци на деца, за други – жертви на режима, доведени до отчаяние. Днес на гарата се издига паметник, който напомня, че тероризмът е най-грозното лице на всяка кауза. 

  • Една от най-великите български победи

На този ден през 1230 г. е постигната една от най-великите победи в българската история – тогава се е състояла битката при Клокотница, недалеч от река Клокотница и едноименното село. Една срещу друга се изправят българската войска, водена от цар Иван Асен II, и войската на епирския владетел Теодор Комнин. Българите напълно разгромяват ефимерната Епирска империя, като пленяват епирския деспот заедно с цялото му семейство, а войската му освобождават.

В ранните часове на 9 март (денят на св. 40 мъченици) двете враждуващи страни се срещат край река Клокотница – на 10 км западно от Хасково. Българският владетел според преданията се установява на лагер в крепостта на хълма Хасар, разположен до днешното село Сталево. За да вдъхнови по-малобройната си войска,

Иван Асен II нарежда пергамента с нарушения от Теодор мирен договор да бъде набучен на копие и вдигнат като боен щандарт.

В последвалата битка българският цар проявява военна хитрост, обръщайки в бягство ромеите и франкските рицари наемници. Самият Теодор Комнин пада в плен, заедно със синовете и дъщерите си.

Цар Иван Асен II заповядва височайшите пленници да бъдат откарани в столицата, а заловените обикновени войници да бъдат нахранени и пуснати по домовете им. Заради нечуваното си благородство и човечност, цар Иван Асен II е почитан и обичан „...и не само от българите, но и от ромеите, и от другите народи“ – пише византийският летописец Георги Акрополит.

Още събития на 9 март:

  • 1074 г. – Папа Григорий VII отлъчва от църквата всички женени свещеници, с което окончателно утвърждава целибата в католическата църква.
  • 1796 г. – Наполеон Бонапарт, бъдещият император на Франция се жени за Мари-Жозеф-Роз Ташер дьо ла Пажери, по-известна днес като императрица Жозефин.
  • 1953 г. – Инцидент и паника стават причина за загиването на стотици хора по време на церемонията по погребението на Йосиф Сталин.
  • 1959 г. – Куклата Барби е показана за първи път на панаир за играчки в САЩ.

Родени:

  • 1454 г. – роден е италианския мореплавател Америго Веспучи
  • 1934 г. – роден е съветският космонавт Юрий Гагарин
  • 1943 г. – роден е американският шахматист Боби Фишер
  • 1955 г. – родена е италианската актриса Орнела Мути
  • 1964 г. – родена е френската актриса Жулиет Бинош

Починали:

  • 1661 г. –умира френският политик кардинал Мазарини
  • 1994 г. – умира американският писател Чарлз Буковски
Редактор: Надежда Неменски
атентат Буново възродителен процес тероризъм битката при Клокотница Иван Асен II 9 март Българска история Етническо напрежение Жертви на атентата Бърз влак Диана
Последвайте ни

"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 15 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 11 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 12 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 4 минути

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

<p>&quot;ДПС- Ново начало&quot;&nbsp;предлага великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността</p>

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

България Преди 26 минути

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

Снимката е илюстративна

Турция удължи срока на отмяната на полетите до дестинации в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Свят Преди 1 час

В Сеул индексът Kospi бързо загуби близо 7 процента от стойността си до 5200,17 пункта

<p>Американският президент с лаконичен коментар за Моджтаба Хаменей</p>

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Свят Преди 1 час

Американският президент заяви, че решението за войната с Иран ще бъде взето съвместно с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, като подчерта, че той ще има последната дума

<p>Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона (ОБЗОР)</p>

Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Иран, Израел и САЩ се разраства, докато цивилни пострадали и разрушения се регистрират в Саудитска Арабия, Бахрейн и други държави от Персийския залив

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Свят Преди 1 час

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

<p>Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - куршум проби стена</p>

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Свят Преди 2 часа

10 изстрела бяха произведени от автомобил пред имота на поп звездата, няма пострадали, а мотивите за нападението се разследват

<p>Кой е&nbsp;Моджтаба Хаменей - тайнственият нов върховен лидер на Иран</p>

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран

Свят Преди 2 часа

Потайната фигура в иранската власт, близка до Революционната гвардия, поема ръководството на страната след смъртта на баща си при израелски удар

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Любопитно Преди 3 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редовед

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Любопитно Преди 3 часа

Експерти съветват кои изследвания да добавите към рутинната си кръвна картина, за да хванете болестите навреме

<p>Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите</p>

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

България Преди 3 часа

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

Новата седмица започва със слънце, но и сутрешни мъгли

Новата седмица започва със слънце, но и сутрешни мъгли

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Удареният хотел при израелски удар в Бейрут

Израел удари в сърцето на Бейрут

Свят Преди 10 часа

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Свят Преди 12 часа

Досега Иран „се е въздържал от подобни действия“

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Световен феномен край Ботевград

sinoptik.bg
1

Метеорит проби покриви в Германия

sinoptik.bg

Стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс, певицата е била вътре!

Edna.bg

Имениците на 9 март: Какви са поверията за тоази ден

Edna.bg

Яник Синер върви уверено в Индиън Уелс, очаква го тийнейджър сензация

Gong.bg

Монтасар Трики спечели приза за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Служители на „Български пощи” протестират с искане за по-високи заплати

Nova.bg

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Nova.bg