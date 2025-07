5 юли: Родена е най-известната овца в света

Н а 5 юли 1996 г. се ражда малко сладко женско агънце на име Доли. Това обаче не е обикновено животинче, на следващата година Доли се сдобива със световна слава и става най-известната овца в света, защото Доли е... клонирана. Тя е първият бозайник, успешно клониран от възрастни клетки.

Овцата Доли е клонирана от учени в Института Рослин в Шотландия, използвайки процеса на ядрен трансфер от клетка, взета от млечна жлеза. Тя е имала три майки: едната е осигурила яйцеклетката, другата е предоставила ДНК-то, а третата е износила клонирания ембрион до термина. Нейното клониране доказва, че клониран организъм може да бъде произведен от зряла клетка от специфична част на тялото. Противно на общоприетото схващане, тя не е първото клонирано животно.

Използването на възрастни соматични клетки вместо ембрионални стволови клетки за клониране произлиза от основополагащата работа на Джон Гърдън, който клонира африкански ноктести жаби през 1958 г. с този подход. Успешното клониране на Доли води до широк напредък в изследванията на стволови клетки, включително откриването на индуцирани плурипотентни стволови клетки.

Доли е живяла в Института Рослин през целия си живот и е родила няколко агнета. Тя е евтаназирана на шестгодишна възраст поради прогресиращо белодробно заболяване. Не е открита причина, която да свързва болестта с клонирането ѝ. Тялото на Доли е запазено и дарено от Института Рослин в Шотландия на Националния музей на Шотландия, където е излагано редовно от 2003 г.

На тази дата през 1946 г. на модно ревю в Париж са представени първите бикини, наречени на атола Бикини, където са провеждани опити с американско ядрено оръжие. Бикини е дамски бански костюм от 2 части – сутиен (покриващ гърдите) и гащета (покриващи таза и дупето). Размерът на горната и на долната част може варира в широки граници, но пъпът винаги е открит.

