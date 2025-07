27 юли: Примирие във войната, която никога не свърши

Н а 27 юли 1953 е сложен край на бойните действия в Корейската война с подписването на Корейското споразумение в Панмунджон. Корейската война е въоръжен конфликт на Корейския полуостров между Северна Корея и Южна Корея и техните съюзници. Северна Корея е подкрепяна от Китай и Съветския съюз, докато Южна Корея е подкрепяна от Командването на ООН (UNC), водено от Съединените щати. Конфликтът е една от първите големи опосредствени войни по време на Студената война.

Боевете приключват през 1953 г. с примирие, но без мирен договор,

което води до продължаващия Корейски конфликт. Преговорите се водят в продължение на две години (с прекъсвания) първо в Кесон, а след това в Панмунджон. Проблематичен момент беше депортирането на военнопленници. ПВА, КНА и командването на ООН не можаха да се споразумеят за система за депортиране, тъй като много войници от ПВА и КНА отказаха да бъдат депортирани обратно на север, което беше неприемливо за китайците и севернокорейците.

Сталин умира на 5 март. Новите съветски лидери, ангажирани във вътрешната си борба за власт, нямаха желание да продължат да подкрепят усилията на Китай и призоваха за прекратяване на военните действия. Китай не можеше да продължи без съветска помощ, а Северна Корея вече не беше основен играч. Преговорите за примирие навлязоха в нова фаза, особено след изпитанието на нови ядрени артилерийска снаряди от американците през май 1953 г. Корейската народна армия (КНА), ПВА и командването на ООН подписаха споразумението за примирие на 27 юли 1953 г. Южнокорейският президент Сингман Рий отказа да го подпише. Войната приключи на този етап, въпреки че нямаше мирен договор. Северна Корея въпреки това твърди, че е спечелила войната.

Съгласно споразумението воюващите страни създадоха Корейската демилитаризирана зона (ДМЗ),

която до голяма степен следва 38-ия паралел. В източната част ДМЗ се простира на север от 38-ия паралел; на запад тя се простира на юг от него. Кесон, мястото на първоначалните преговори, беше в Южна Корея преди войната, но сега стана част от Северна Корея. Оттогава ДМЗ се патрулира от КНА и армията на Южна Корея.

Терористичният акт в Олимпийския парк „Сентениъл“ е атентат с бомба в Олимпийския парк „Сентениъл“ в Атланта, Джорджия, САЩ, на 27 юли 1996 г. по време на Летните олимпийски игри. Експлозията директно убива един човек и ранява 111 други; друг човек по-късно умира от сърдечен удар.

Това е първият от четирите бомбени атентата, извършени от Ерик Рудолф във вътрешна терористична кампания срещу правителството на САЩ, което той обвинява в защита на „идеалите на глобалния социализъм“ и „аборт по заявка“.

