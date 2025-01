22 януари: Умира Виктория - кралицата, която управляваше света

Ш вейцарската гвардия е част от Въоръжените сили на Ватикана. Създадена е по разпореждане на папа Юлий II. Освен като всепризнат покровител на изкуствата той остава в историята сред най-войнствените папи – по време на целия си понтификат (1503 – 1513) води непрестанни войни.

Нуждаейки се от доверена войска, той се спира на

швейцарските войници, служещи по онова време в много европейски дворове и славещи се като съвършени воини.

Денят 22 януари 1506 г., когато папата приема първите 150 гвардейци, се счита за рождена дата на Швейцарската гвардия.

The Swiss Guards, founded in 1506, are an elite corps responsible for protecting the Pope and Vatican City, known for their colorful uniforms and discipline. Recruited from Switzerland, they undergo rigorous training and serve both ceremonial and security roles. pic.twitter.com/NvNCJyexHv — Fada Martins (@EmarineFr) January 3, 2025

Папа Климент VII дължи своя живот именно на смелите швейцарци. По време на опустошаването и плячкосването на Рим от войските на Карл V, императора на Свещената Римска империя, на 6 май 1527 г., 147 гвардейци загиват, защитавайки своя папа. Оттогава в памет на тази саможертва 6 май става Ден на Швейцарската гвардия. На този ден нейните новобранци полагат своите клетви.

Кралица Виктория

На 22 януари 1901 г. умира британската кралица Виктория. Освен кралица на Обединеното кралство, тя е първият монарх, използвал титлата императрица на Индия от 1 май 1876 г. Управлението ѝ продължава 63 години и седем месеца. През 1896 тя става най-дълго управлявалата жена-монарх в света до октомври 2016, когато кралица Елизабет II я надминава.

Наследява трона на 18-годишна възраст,

след като и тримата ѝ чичовци умират, без да оставят наследници. Обединеното кралство вече е установена конституционна монархия, в която монархът има относително малка директна политическа власт. Успехът ѝ като владетел се дължи на последователно заеманите от нея роли на невинна млада жена, образцова майка и съпруга, страдаща и търпелива вдовица и матриарх на голямо семейство.

Queen Victoria's last visit to Ireland in 1900 has been described as of "astonishing" clarity...



News reel footage of the time, shown on projectors in cinemas only, began in 1895 and Queen Victoria, then the most famous person in the world, was also the most filmed. It shows a… pic.twitter.com/eHNBRa0Fro — Archaeo - Histories (@archeohistories) January 19, 2025

Управлението на кралица Виктория носи името Викторианска епоха. Това е период на дълбоки обществени, икономически, военни и технологични промени в Обединеното кралство и териториална експанзия на Британската империя. Първата половина на Викторианската епоха съвпада с разцвета на Индустриалната революция, която е свързана не само с началото на масовото използване на машини, но и с промяна на цялата структура на обществото и икономиката.

Виктория е последният монарх от Хановерската династия, нейният наследник Едуард VII е вече от династията на баща си Сакс-Кобург и Гота (по-късно преименувала се на Уиндзорска).

Кървавата неделя в Санкт Петербург

bloody Sunday in Russia 1905 . the czar massacred the citizens of st petersburg for asking fora living wage #communism #russia #capitalism pic.twitter.com/iVfbv49orz — communist history vids ☭ (@commsurreallism) December 28, 2024

Събитията от 22 януари 1905 г. в Санкт Петербург, наричани още Кървава неделя, са ключово събитие в историята на Русия, станало предпоставка за Революцията в страната. Голяма процесия от работници тръгват към Зимния дворец, за да представят на император Николай II петиция, подписана от 150 000 души, с искания за намаляване на работния ден на 8 часа, увеличаване на надницата, подобряване условията на труд, за общо избирателно право и за прекратяване на Руско-японската война.

По пътя към Зимния дворец те са атакувани от полицията, която открива огън срещу тях. Повече от 200 души са убити и около 400 са ранени. Това е сигнал за Революцията от 1905 – 1907 г., последвана след 12 години от Февруарската революция от 1917 г.

Мелания и Доналд Тръмп

Can we talk about Melania’s wedding dress? Melania wore a stunning custom $100,000 Christian Dior gown for her wedding! The strapless dress was made with nearly 300 feet of Duchesse satin and featured over 1,500 hand-stitched crystal rhinestones & pearls 😍#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/4gw72FRFVP — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 22, 2020

На тази дата през 2005 г. бизнесменът и бъдещ президент на САЩ Доналд Тръмп се жени за третата си съпруга Мелания. Доналд ѝ предлага брак на рождения ѝ ден – 26 април 2004 г., докато си тръгват от Мет Гала. Мелания казва „Да“ и подписва предбрачният договор, който той ѝ предлага, без никакви възражения. Сватбата е на 22 януари 2005 г. в Палм Бийч, Флорида.

Красивата бъдеща Първа дама на САЩ носи рокля на Джон Галиано. Тя има само една шаферка – сестра ѝ Инес. Мелания обсъжда всички детайли около сватбата със сватбения ѝ агент. Мелания оставя и Доналд да взема решения за големия ден, но отхвърля категорично предложението му събитието да бъде излъчено по NBC.

Още събития на 22 януари:

1788 г. – роден е английският поет Лорд Байрон

1869 г. – роден е руският монах Григорий Распутин, приближен на цар Николай II, повлиял силно върху съдбата на неговата държава

1960 г. – роден е австралийският певец Майкъл Хътчинс, вокалист на групата INXS

1973 г. – умира 36-ия президент на САЩ Линдън Джонсън

2008 г. – умира холивудската звезда Хийт Леджър („Като рицарите“, „Планината Броукбек“, „Черният рицар“)

