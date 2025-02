20 февруари: Назначен е последният вицекрал на Индия

Н а 20 февруари 1816 г. в Рим е премиерата на операта „Севилският бръснар“ на композитора Джоакино Росини. Произведението на Росини е сред най-силните образци на класическата музика и оперното изкуство. Над 200 години остава все още изпълнявана на много места по света.

Също на тази дата, но през 1877 г. на сцената на Болшой театър в Москва се състои премиерата на балета „Лебедово езеро“ от Пьотр Чайковски. Това е балет в 4 действияи е не само един от най-известните и обичани балети в света, но и най-често поставяният. Красотата на замъка Нойшванщайн, разположен над алпийското Лебедово езеро вдъхновяват Чайковски за създаването на балета.

Последният вицекрал на Индия

През 1947 г. на 20 февруари е назначен последният вицекрал на Индия – лорд Луис Маунтбатън. Вицекрал e кралски служител, който управлява от името на монарха и като негов представител. Генерал-губернаторът на Индия (генерал-губернатор и вицекрал на Индия) е главата на администрацията в Британска Индия. Службата е създадена през 1773 под името генерал-губернатор на председателството на Форт Уилям. Първоначално има контрол само над селището, но наблюдава и служителите на „Британската източноиндийска компания“.

Принц Луис Франсис Албърт Виктор Никълъс, първи граф Маунтбатън-Бирма е вуйчо и ментор на единбургския херцог Филип, съпруг на британската кралица Елизабет II. Луис Маунтбатън е племенник на последната руската императрица Александра Фьодоровна и на младини често посещава Русия. Оттогава датират и чувствата му към великата княгиня Мария Николаевна (1899 – 1918), чийто портрет лордът пази до края на живота си.

Първи американец излиза в орбита около Земята

