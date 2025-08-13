13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

Н а 13 август 1521 г., след 93 дни ожесточена обсада, испанският конкистадор Ернан Кортес превзема Теночтитлан – великолепната столица на Ацтекската империя. Така завършва историята на една от най-могъщите цивилизации в Централна Америка и започва нова епоха – испанското владичество над Мексико.

Теночтитлан бил истинско чудо на своето време – разположен върху остров в езерото Тескоко, свързан с три масивни пътя, с канали, по които плавали канута, и с храмове, които се извисявали над хоризонта. По сведения на испанците градът бил по-внушителен и по-чист от много европейски столици.

Обсадата започнала през май 1521 г., като испанците, заедно със своите местни съюзници – врагове на ацтеките, използвали малки кораби, за да блокират достъпа до хранителни запаси и подкрепления. Гладът, болестите (включително едрата шарка, донесена от Европа) и непрестанните атаки отслабили защитниците.

Според легендата, последният владетел на ацтеките – Куитлауак, починал от едра шарка,

а неговият наследник Куаутемок продължил съпротивата до последно. Когато градът паднал, Кортес го пленил. Разказва се, че Куаутемок поискал да бъде убит, за да не бъде унизен, но Кортес отказал. В друга история се споменава, че младият владетел поискал от Кортес: „Вземи ножа си и ме убий, защото вече си взел моето царство“.

📅 Today in History – August 13, 1521



After 93 brutal days of siege, Tenochtitlán, the jewel of the Aztec Empire, fell to Hernán Cortés and his Spanish 🇪🇦 forces.



Любопитен факт е, че според хронистите в деня на капитулацията над града се издигнал гъст дим – някои твърдят, че това било от пожарите, а други – че това било „знак от боговете“ за края на една епоха.

На мястото на Теночтитлан испанците изграждат Мексико сити, който днес е един от най-големите мегаполиси в света. Падането на Ацтекската империя остава символ на драматичния сблъсък между два свята – Стария и Новия, с последствия, които променят завинаги историята на континента.

5 любопитни факта за падането на Ацтекската империя

93 дни обсада – една от най-дългите в историята на Новия свят.

Испанците били малцинство – основната част от армията на Кортес били местни съюзници, враждебни към ацтеките.

Едрата шарка изиграла решаваща роля, убивайки хиляди, включително владетеля Куитлауак.

Съкровищата на ацтеките били претопени и превърнати в златни кюлчета за транспортиране към Испания.

Мексико сити е изграден върху руините на Теночтитлан, като някои от старите храмови камъни са използвани за катедралата в центъра на града.

Издигането на Берлинската стена

На 13 август 1961 г. Източна Германия (Германската демократична република – ГДР) започва изграждането на Берлинската стена – символ на разделението между Изтока и Запада по време на Студената война. В този ден границата между Източен и Западен Берлин е затворена, а улици, площади и жп линии са преградени с бодлива тел и бетонни блокове.

Решението идва след години на масово бягство на източногерманци към Запада през отворената граница в Берлин – над 2,5 милиона души напускат ГДР между 1949 и 1961 г., търсейки по-добър живот. Стената е издигната, за да спре това „изтичане на хора“, но бързо се превръща в символ на потисничеството и разделението на един народ.

Първоначално преградата е била проста ограда с бодлива тел, но с времето прераства в сложна система от бетонни стени, кули, ровове и „ничия земя“, охранявана денонощно от граничари със заповед да стрелят по бегълците. Според архивите, стотици хора губят живота си, опитвайки се да преминат към свободата. Берлинската стена разделя града в продължение на 28 години.

5 любопитни факта за Берлинската стена

155 км – толкова е била дълга системата от прегради около Западен Берлин.

302 наблюдателни кули и над 20 бункера са били част от охраната.

Първият човек, който бяга успешно през стената, е граничарят Конрад Шуман – на 19 август 1961 г., само дни след издигането ѝ.

Въпреки строгата охрана, над 5000 души успяват да избягат към Западен Берлин през годините.

Падането на стената през 1989 г. се превръща в символ на края на Студената война.

Още събития на 13 август

Родени:

1899 г. – роден е британският режисьор и актьор Алфред Хичкок

1923 г. – родена е българската певица Лея Иванова

1926 г. – роден е кубинският лидер Фидел Кастро

1946 г. – роден е българският певец и поет Михаил Белчев

1953 г. – родена е българският икономист, политик и европейски комисар Кристалина Георгиева

1960 г. – роден е българският режисьор Андрей Слабаков

Починали: