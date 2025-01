10 януари – открита е първата метролиния в света

П рез 50 пр.н.е. Сенатът, воден от Помпей, нарежда на Цезар да разпусне армията си и да се върне в Рим, тъй като неговият мандат като проконсул е изтекъл. Освен това Сенатът му забранява да се кандидатира за втори консулат in absentia (в отсъствие). Цезар смята, че ще бъде преследван съдебно и политически ограничен, ако влезе в Рим без имунитета на консул или без властта на неговата армия. Помпей обвинява Цезар в неподчинение и измяна.

На 10 януари, 49 пр.н.е., Цезар преминава река Рубикон

(граничния предел с Италия) само с един легион и запалва искрата на гражданската война.

Julius Caesar is one of the most powerful, admired, and artistically depicted figures from Roman History.



Caesar and the renowned events of his life were a favorite topic for majestic works of art over the centuries.



These are the best. 🧵



Julius Caesar - Peter Paul Rubens pic.twitter.com/bGnXpnLDVB