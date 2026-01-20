Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

П редстави си магазинa си като лодка на открито море. Доскоро си плавал в “океана” на плащанията в брой — стабилно, но понякога тежко от чекмеджета, сметки и ресто, което трябвало да пресмяташ като навигатор на бурно море. Програмата на Visa „България БезБрой“ е като вятър в платната, който помага на твоята лодка да се движи по-плавно, по-бързо и с много по-малко усилия.

Край на пресмятането на ресто — започва плаването с лекота

Когато приемаш плащания с карта, вече не си капитан, който брои монети след дълъг ден. Клиентите просто докосват картата до POS терминала и плащат. Това означава по-малко стрес, по-малко грешки и повече време да се фокусираш върху това, което правиш най-добре — да обслужваш и вдъхновяваш хората, които идват при теб.

Европейско пътуване без препятствия

С преминаването към Европа и еврозоната (в сила от 1 януари 2026), картовите плащания стават не просто удобни, а необходимост — все едно преминаваш от тесен бряг към широк океан от туристи и клиенти. Програмата на Visa „България БезБрой“ ти дава шанс да бъдеш готов за това пътуване, така че твоята лодка да не остане на брега.

Първият спринт е с предимство

Програмата ти предлага преференциални условия за първата година:

Намалена такса до 1% върху плащанията с карти на физически лица;

Безплатна SIM карта за терминала (ако е нужна);

20% отстъпка от цената на ПОС устройството;

Без такса за виртуален терминал — за онлайн плаване без пречки.

Тези условия са като лек стартов тласък, който ти помага да влезеш в “играта” на картовите плащания без голямо финансово натоварване.

Клиентите ти плащат с лекота — ти печелиш доверие

Картовото плащане е като магнит, който привлича съвременните потребители — хора, които искат да платят бързо, лесно и сигурно. Те вече не носят портфейл със стотинки, а едно докосване е достатъчно, за да завоюваш тяхната лоялност.