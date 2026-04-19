Преди да гласувате: Къде да проверите всички партии и кандидати за изборите на 19 април

П реди да застанете пред изборната урна на 19 април, е от решаващо значение да сте напълно информирани за всички политически формации и личности, които се борят за вашето доверие. Централната избирателна комисия (ЦИК) поддържа публичен регистър, в който всеки гражданин може бързо и лесно да направи справка за официално регистрираните участници в изборната надпревара.

Къде са публикувани регистрираните в ЦИК партии, коалиции и независими кандидати за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Списък на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за изборите на 19 април 2026 г. е публикуван в електронния регистър на интернет страницата на ЦИК в Раздел „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 19 АПРИЛ 2026“, Рубрика „ Регистри “.

Проверката в официалния регистър гарантира, че разполагате с коректната информация за имената на коалициите и номерата на бюлетините, избягвайки фалшиви новини или подвеждащи списъци в социалните мрежи. Използвайте оставащото време до края на изборния ден, за да се запознаете с финалния състав на кандидатите във вашия многомандатен район и да направите своя информиран избор.