Кой има право да избира народни представители?

Н а 19 април България се изправя пред решителни избори за нов парламент, а информираният вот започва с ясното познаване на законовите изисквания за участие в изборния процес.

Според Конституцията и Изборния кодекс, право да избират народни представители имат лицата, които:

имат българско гражданство;

са навършили 18 години към изборния ден включително;

не са поставени под запрещение;

не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Важно!

Упражняването на вота става само срещу представяне на валиден документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт (за родените преди 1931 г.). Ако личната ви карта е изтекла, изгубена или открадната, имате право да гласувате с удостоверение за издаване на нова, издадено от МВР.

Изборният ден на 19 април започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч., освен ако пред секцията няма чакащи избиратели, в който случай гласуването може да бъде продължено до 21:00 ч.