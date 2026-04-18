З а много студенти, които се обучават в градове, различни от постоянното им местожителство, изборният ден на 19 април поставя въпроса как да упражнят правото си на глас на място. Докато традиционната хартиена книжка е добре познат документ пред СИК, навлизането на дигиталните технологии налага специфични правила за тези, които използват електронна студентска книжка.

Как гласуват студентите с електронна студентска книжка?

Студентите с електронна студентска книжка могат да гласуват в изборите за народни представители в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на уверение от висшето училище, подписано от ръководител, което удостоверява редовното им обучение за съответния семестър на настоящата учебна година.

Важно е да помните, че самото наличие на електронна книжка на мобилно устройство не е достатъчно за СИК – официалното уверение от университета е задължителният документ, който доказва статуса ви на редовен студент. В изборния ден не забравяйте да носите и своята лична карта, тъй като двата документа заедно са ключът към успешното ви записване в допълнителните избирателни списъци на секцията.