Как да проверим секцията, в която трябва да гласуваме

Г ражданите с право на глас на изборите за Народно събрание могат лесно да проверят онлайн номера на своята избирателна секция и мястото, където трябва да гласуват.

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Справката може да бъде направена по няколко начина:

През интернет – на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез платформата всеки може да провери по ЕГН или по адрес към коя избирателна секция е разпределен и къде се намира тя.

По телефон – както от стационарен, така и от мобилен апарат. Необходимо е да се избере номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“), който е безплатен за цялата страна.

В предварителните избирателни списъци са включени 6 641 768 души. Списъците се изготвят съгласно чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс от МРРБ – ГД ГРАО, на база данните от Националния регистър на населението („Население“). Информацията в него се актуализира ежедневно чрез данните, подавани от общинските администрации за настъпили промени в гражданската регистрация.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Изборния кодекс имената на починалите лица се премахват от избирателните списъци.