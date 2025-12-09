Зверски пребити от свои близки: Възрастни мъж и жена са с опасност за живота

Д вама мъже са задържани от служители на РУ-Пазарджик за нанесени телесни повреди на свои близки в условията на домашно насилие, съобщиха от ОД на МВР. И в двата случая пострадалите са с опасност за живота.

Преди два дни 32-годишен жител на областния град нанесъл в жилището, което обитава, побой над 71-годишния си дядо. Пострадалият е транспортиран в областната болница със сериозни травми и с опасност за живота.

Във втория случай 33-годишен пазарджиклия е пребил 67-годишната си майка, като жената е транспортирана и настанена в МБАЛ - Пазарджик със сериозна травма в областта на главата и с опасност за живота.

Спрямо тях са образувани досъдебни производства под наблюдението на прокурори от Районната прокуратура в Пазарджик.