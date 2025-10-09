България

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир

9 октомври 2025, 18:20
Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко
Източник: БТА

Д вама мъже са задържани за нанасяне на побой над 63-годишен мъж от Пещера, който по-късно е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР–Пазарджик. Досъдебното производство се води под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир. След употреба на алкохол между тримата възникнал скандал, който прераснал в побой. 

Веднага след откриването на тялото на пастира бил сформиран екип от криминалисти, инспектори и разследващ полицай. В хода на работата станало ясно, че 41-годишният ракитовец и неговият 29-годишен племенник са нанесли удари на жертвата с дървен прът, както и с ръце и крака, след което напуснали мястото.

Двамата извършители са задържани в ареста на Районното управление – Велинград. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Източник: Деница Попова/БТА    
Побой до смърт Убийство Задържани МВР Прокуратура Пазарджик Ракитово
Последвайте ни
Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 27 минути

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

<p>&quot;Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!&quot;</p>

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Свят Преди 50 минути

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Свят Преди 2 часа

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 2 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

България Преди 2 часа

Заместник-кметът по екологията коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 3 часа

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 3 часа

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 3 часа

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 3 часа

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 3 часа

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Барън Тръмп

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Свят Преди 3 часа

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

България Преди 3 часа

Кампанията успя само за няколко дни да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона

,

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Свят Преди 4 часа

Този скандал може да струва на Гърция загубата на европейски пари

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Свят Преди 4 часа

Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

България Преди 4 часа

Министърът на външните работи взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст

.

Владимир Зомбори в търсене на таланта тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 4 часа

Музикалното шоу ще изпита интуицията на любимия актьор

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Ман Юнайтед и Хари Магуайър седнаха на масата за преговори

Gong.bg

Пьотр Нестеров ще играе на четвъртфиналите на турнир в Гърция

Gong.bg

Имало ли е сеч в гората над Елените?

Nova.bg

Предлагат да почиваме повече по Нова година

Nova.bg