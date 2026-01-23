България

"Жива си. Оправяй се!": Прокуратурата повдигна обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома

"Спя седнала": Десетки сигнали след първото разследване

23 януари 2026, 09:13
"Жива си. Оправяй се!": Прокуратурата повдигна обвинения на лекаря, оперирал с фалшива диплома
Източник: istocк
  1. „Спя седнала“.
  2. „Периодично получавам кръвоизлив от носа“.
  3. „След операцията при д-р Зекерия Батмаз имам крив нос и стърчащи хрущяли“.
  4. „Той ми каза: "Повече не искам да те виждам! Нищо ти няма. Жива си. Оправяй се!“.
  5. „Доктор Батмаз оперира детето ми. Обещаваше едно, случи се друго“.

Можем да продължим да изброяваме оплакванията на хора, които след първия епизод на разследването се свързаха с нас. Всички те разказват почти една и съща история – отишли са в кабинета на д-р Батмаз с надеждата той да реши техен дългогодишен проблем с дишането или да направи естетична корекция. Вярвали са, че отиват при специалист, който има право да води операции. След интервенцията обаче са изпили горчивата чаша на истината – той нито е завършил образованието си докрай, нито е успял да реши проблема им. Напротив – много от потърпевшите са с трайни увреждания след намесата на специализанта, който дълго време се е представял за специалист.

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години

  • Фактите

В предходното разследване стана ясно, че пред съда и в търговския регистър д-р Зекерия Батмаз е представил диплома за завършена УНГ специалност в Медицинския университет. Тази диплома обаче се оказва изфабрикувана – с номера, които отговарят на друг студент, подписана от ректор, който не е бил ректор в посочения период и с още редица доказателства, които доказват, че документът е неистински. Въпреки това в периода 2019-2022 г- той е работил в медицински център „Америмед“ като специалист. Поемал е всички ринопластики и септопластики, тъй като е  бил единственият УНГ лекар в лечебното заведение.

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

  • Пациентите, които са му повярвали

Срещаме се с Ирина. Тя пази дори касовата бележка от деня, в който е поверила лицето си на д-р Батмаз. След края на операцията тя вижда, че лекарят използва нейния вече опериран нос като реклама.

Резултатът изглежда добър, но точно когато вижда огледалото, тя разбира, че е повярвала на лъжа.

„Изобщо не изглежда по този начин. Носът ми е увиснал в долната част, постоянно ми слагаше лепенки, с които да го повдига. Все още изглежда много по-зле от преди операцията. Аз потънах психически. Спрях да излизам за известен период от време, тъй като не исках хората да ме виждат. Започнах да ходя при него и да задавам въпроси. Защо все още изглежда така? Кога ще се възстанови напълно? Кога ще изглежда като на снимката? Предложи да изгори нещо под устната ми с цел леко повдигане на носа. Направи го и отново нямаше резултат. Тогава просто каза, че носът ми си е хубав, че е станал точно така, както трябва да стане. Този човек си позволява да прави интервенции и да си играе с човешкото лице и визия, без да има правото да го прави. Аз нямам самочувствие заради него“, казва тя, цитирана от NOVA.

И не само тя. Отиваме при Силвия. И тя връща лентата назад. 2022 година, когато заради здравословен проблем стига до доктор Зекерия Батмаз, а той предлага освен операция, която да подобри дишането, да направи и естетическа корекция.

„Той цитираше бройки- колко такива операции прави всеки ден, колко е лесно отстраняването на проблема и такива неща. И не мисля, че ние, като пациенти, трябва да влизаме в ролята на следователи, на детективи, за да разберем предварително дали въпросният специалист трябва да работи с нас“, казва Силвия.

В епикризата ѝ ясно се вижда, че единственият опериращ е д-р Зекерия Батмаз. И отново резултатът, който показва на нейната снимка, не отговаря на истината.

„Събудих се от упойката. Той се появи непосредствено след това, показа ми снимката на телефона си. Видях едно много симпатично чипо носле и това супер много ме зарадва. И седмица по-късно, след като махна шината и тръбичките, този резултат нямаше нищо общо със снимката. Носът беше съвсем различен от това, което ми е показвал, което значи, че той... сам е коригирал собствения резултат с фотошоп, който показва на хората и дори на мен. Самият ми нос е различен от двете страни. От едната страна е по-вдлъбнат отколкото от другата“, разказва тя.

Екипът на NOVA потърси същия медицински център, за да разберем как и защо са представяли за специалист човек, който не е завършил медицинското си образование. А от там отговарят, че вече не работят с д-р Зекерия Батмаз. Казват още, че когато им е представил дипломата си, те не са имали правомощията да я проверят.

Нови разкрития за фиктивната операция на жената в Бургас

  • Цялата позиция на "Америмед" 

Но лекарят от 2019 година до 2022 г., докато е работил в този медицнски център, без диплома за специалност, но с усещане, че е специалист, е оперирал редица пациенти.

Източник: NOVA
Източник: NOVA
Източник: NOVA
  • Дупка вместо функциониращ нос

Това е разказ на жена, която е не е искала външна промяна на носа. Искала е само да може да диша нормално.

„По думите на доктор Батмаз, след два часа операция забравям за спрея за нос завинаги. Казваше, че това е нещо съвсем тривиално. Само че вместо да се реши проблема, се създаде много по-сериозен, тъй като получих инфекция след тази операция. Започнах да имам болка и подуване на носа. Доктор Батмаз твърдеше, че няма как това нещо да е от операцията. Каза, че или е от студа, или съм си ударила носа. Но той ми продължаваше да се подува и да ме боли“.

Решава да отиде при друг лекар, който ѝ казва цялата истина.

„Докторката ми каза какво ми е причинил. Направи снимка и просто ми показа. Каза: „Вижте, ето това в момента е състоянието на носа ви“. Вижда се огромна дупка, която не беше никак красива. Реално имах дупка, нямах хрущял. Между лявата и дясната половина на носа нямаше преграда, имаше дупка. Хрущялът е бил прекалено много изпилен, за да се скъса. И съответно остава дупка между двете ноздри. Имах гной в главата. Приеха ме по спешност в болница", разказва жената.

И допълва:"След това носът ми беше съвсем различен от това, което беше преди. Чисто визуално той се изкриви, пропадна и изглеждаше доста зле. Мястото, където е дупката - реално между двете ноздри, хлътва. Хлътване и изместване настрани. Почти надолу стигаше носът. С времето той хлътваше все повече. Буквално се състарих за няколко дни. Бях вече съвсем различна, със съвсем различно лице, тъй като се оказа, че носът и няколко милиметра да не е както трябва, всичко се отразява върху лицето“, споделя тя.

И тук идва едно странно разминаване. Тя е сигурна, че си е записала час за операция при д-р Батмаз. Общувала е само с него. Убедена е, че именно той я е оперирал. В епикризата ѝ обаче стои друго име.

„Бях изненадана, честно казано, когато след неколкократно искане успях все пак да си получа епикризата. Бях изненадана, че всъщност на нея пише друго име, не доктор Батмаз. Докторът, който е описан като лекуващ - никога не ме е преглеждал. Дори след усложненията – единственият, който ми издаваше рецепти и контролираше състоянието ми, беше д-р Батмаз“, категорична е тя.

Още хора описаха същата странна история –вярвали, че ги оперира доктор Батмаз, комуникирали единствено и само с него, но видели друг подпис на друг лекар, за когото твърдят, че не познават и никога през живота си не са виждали. От лечебното заведение обаче отговарят, че като част от обучението си Зекерия Батмаз прави прегледи и участва в операции, но във всяка една задължително присъства и лекар-специалист, когото пациентите може и да не са видели, защото са били под упойка.

Източник: NOVA
  • Цялата позиция на "Св.София"

Защо обаче, когато са настъпили усложнения, същите пациенти не са получили помощ от подписания специалист – не става ясно. Самият доктор Зекерия Батмаз и неговият адвокат отказват поканата ни за интервю.

Източник: NOVA
Източник: NOVA
  • Реакцията на държавата

След излъчения първи репортаж Софийската районна прокуратура повдигна две обвинения на д-р Зекерия Батмаз – за представяне на фалшиви документи и за нанесени щети върху здравето на пациент. От своя страна изпълнителната агенция „Медицински надзор“ продължава проверките вече повече от месец, като съвместно с РЗИ проверява 6 лечебни заведения, за които са подадени сигнали срещу д-р Зекерия Батмаз.

Източник: NOVA
Източник: NOVA    
