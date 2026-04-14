Жесток побой в Старозагорско, 16-годишен е в болница

М омче на 16 години е настанено в болница в Стара Загора, след като му е бил нанесен побой в двора на детска градина в павелбанското село Габарево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота му, а двама от извършителите към момента не са установени.

Сигнал за инцидента е подаден в понеделник вечер в Районното управление в Казанлък от майката на пострадалия, която е заявила, че на сина ѝ е бил нанесен побой. На място е изпратен полицейски екип.

По данни на потърпевшия деянието е извършено от 48-годишен мъж и двамата му синове - на 25 и 27 години, обясниха от полицията. Бащата е установен, но не е задържан поради здравословното му състояние, а двамата синове все още не са установени.

След инцидента пострадалият е прегледан в болница в Казанлък и е изпратен за допълнителен преглед и лечение в здравно заведение в Стара Загора.

В Районното полицейско управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

В края на януари т.г. Районната прокуратура в Стара Загора започна разследване на сигнал за нанесен побой над 50-годишен мъж в Гурково.