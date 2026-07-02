Жена спаси два пострадали щъркела след силната буря край Първомай

И линочка Иванова от Петричкото село Беласица спаси два млади щъркела, пострадали след силна буря, при която падна металната конструкция с щъркелово гнездо край село Първомай. Инцидентът е станал по време на проливен дъжд, силна гръмотевична буря и едра градушка. Илиночка Иванова разказа за БТА, че когато случайно преминавала по пътя, забелязала падналата конструкция и разрушеното гнездо. Въпреки опасните метеорологични условия, тя спряла автомобила си и започнала да търси оцелели птици сред отломките.

По думите ѝ на мястото са били няколко малки щъркела, част от които вече са били загинали. Тя успяла да намери два живи, но пострадали щъркела, които прибрала в своята кола. Иванова незабавно е подала сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите и потърсила съдействие за спасяването на птиците. След координация с кмета на село Първомай двата щъркела са били временно оставени на покрива на кметството на населеното място, където да бъдат в безопасност.

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

По информация от очевидци щъркел продължава да се връща в района на разрушеното гнездо. Очаква се да бъдат предприети действия за възстановяване на гнездовата конструкция със съдействието на електроразпределителното дружество, така че птиците да могат да бъдат върнати безопасно.

Илиночка Иванова изрази надежда, че институциите ще окажат необходимото съдействие за възстановяването на гнездото и че пострадалите щъркели ще бъдат спасени и върнати в естествената им среда. Според нея бързата реакция е от решаващо значение както за оцеляването на птиците, така и за предотвратяването на подобни инциденти в бъдеще.