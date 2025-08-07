Започва изплащането на пенсиите за месец август

България

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 август

7 август 2025, 07:31
О т днес (7 август) до 20 август (сряда) ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август.

Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

