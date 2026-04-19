Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

О т Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха пред БТА, че е задържан кметът на симитлийското село Брежани. Оттам уточниха, че причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия.

В Районната избирателна комисия (РИК) – Благоевград са подадени 50 жалби и сигнали, съобщи пред медиите председателят на комисията Мартин Бусаров. Той уточни, че десет от тях вече са разгледани, а по част от останалите членове на РИК извършват проверки на място.

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Един от сигналите е за секция в симитлийското село Черниче, където в момента се извършва проверка, допълни Бусаров. Друг сигнал е от секционна избирателна комисия в Петрич, откъдето са съобщили, че ролките за машинното гласуване са на изчерпване.

В РИК – Благоевград е препратен и сигнал от Централната избирателна комисия – видеоклип, в който се вижда как възрастна жена стои пред паравана, а вместо нея гласува друго лице, което взема бюлетината и я попълва, каза още Мартин Бусаров. По думите му сигналът е за секция в Белица.