България

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък завой на времето от неделя

Студен фронт носи силен вятър, бури и гръмотевици, които бързо ще обхванат по-голямата част от страната

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 юли 2026, 07:00
Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък завой на времето от неделя
Източник: iStock/GettyImages

П редстои динамичен уикенд с два напълно различни сценария за времето. Съботата ще ни подари перфектен летен ден с горещини до 35 градуса и отлично време за море и планина, но още в неделя сутринта синоптиците предупреждават за рязка промяна. Студен фронт носи силен вятър, бури и гръмотевици, които бързо ще обхванат по-голямата част от страната. 

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В събота ще е слънчево, след обяд – горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София – около 30°. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 16°.

Прогнозни температури на НИМХ за събота, 11 юли
Прогнозни температури на НИМХ за събота, 11 юли Източник: НИМХ

Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 59 мин. и залязва в 21 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 6 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 17 мин. и залязва в 18 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.

В неделя над Северозападна България още от сутринта, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми; по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили; с него ще прониква относително хладен въздух.

В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Вятърът ще е до умерен, ще се завърти от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък завой на времето от неделя

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък завой на времето от неделя

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