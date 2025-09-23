Временно спря обработката на SMS за платено паркиране в София

Ц ентърът за градска мобилност (ЦГМ) съобщи, че в системата за SMS плащания за платено паркиране се наблюдават технически затруднения, които са извън контрола на самата институция. Според официалното съобщение, проблемът не е причинен от дейността на ЦГМ и се работи активно за неговото отстраняване.

В съобщението се подчертава, че по време на възникналите технически затруднения няма да се налагат санкции на гражданите, използващи платените зони за паркиране в столицата. “Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането на всички, които ежедневно използват услугата,” посочват от Центъра.

SMS системата за платено паркиране в София функционира като удобен и бърз начин за заплащане на престоя в зоните с ограничено паркиране. Услугата позволява на шофьорите да активират паркирането си чрез изпращане на съобщение от мобилния си телефон, като по този начин се избягва необходимостта от използване на хартиени талони. В последните години тази услуга се превърна в един от най-популярните методи за заплащане на паркинг в София, като значително улеснява движението и контрола в централните части на града.

Системата е интегрирана с мобилните оператори и осигурява автоматично таксуване на съответната сума за престоя, като изпраща потвърждение на потребителя. Наред с това, информацията се предава директно към ЦГМ, което позволява на контролните органи да проверяват валидността на паркирането без физическа намеса. Техническият проблем, за който съобщават от Центъра, се отнася именно до този процес на обработка на SMS-и и за момента е обект на активна работа от страна на отговорните специалисти.

Специалисти обясняват, че такива технически затруднения са сравнително редки и обикновено се дължат на проблеми в софтуерната инфраструктура или в комуникацията с мобилните оператори. В подобни ситуации приоритет се дава на бързото възстановяване на услугата, за да се осигури безпроблемното функциониране на платените зони и да се избегнат неудобства за гражданите.

ЦГМ уверява, че след възстановяването на услугата ще информира гражданите незабавно, за да могат те да продължат да използват SMS системата за платено паркиране без затруднения.