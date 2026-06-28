Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

С ериозно раздвижване на военнослужещи и бойна техника ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура в страната. По информация от пресцентъра на Министерството на отбраната, предислоцирането на личния състав и специализираните машини от състава на Сухопътните войски е планирано за 29 юни и за 4 юли тази година.

Заради планирани учения: Военна техника ще се движи по републиканската пътна мрежа

Мащабното придвижване по пътната мрежа е свързано с провеждането на редовна полева подготовка. Военните колони ще преминат по маршрутите от пунктовете си за постоянна дислокация до Учебния полигон „Корен“ и след приключване на ученията ще се завърнат обратно по същия път. За да се гарантира безопасността на движението и на останалите участници в трафика, всички автоколони ще бъдат съпровождани и регулирани от екипи на „Военна полиция“.

Военни конвои на САЩ преминават през България за учение в Румъния

Това движение е част от интензивния обучителен график на армията за сезона. В същия контекст на засилена подготовка, в периода от 26 май до 13 юни тази година, значителен брой личен състав и бойна техника вече преминаха по републиканската пътна и железопътна мрежа на страната. Тогава логистичните маневри бяха организирани заради съвместното участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, заедно с Многонационалната бойна група на НАТО, в широкомащабното тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“, което също се проведе на полигона „Корен“ край Хасково.