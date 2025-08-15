Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

З а времето от 04:00 до 24:00 часа на 15, 16 и 17 август 2025 г. временно се променя организацията на градския транспорт в София заради провеждане на традиционен събор в с. Железница. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Автобусните линии № 69, № 70 и № 98 ще се движат само в посока „НСБАЛ по онкология", съответно от Царева махала и село Плана по действащите маршрути до кръстовище ул. „Самоковско шосе”/ул. „Витоша”, наляво по ул. „Самоковско шосе” и от кръстовището с ул. „Искърска” по маршрута до „НСБАЛ по онкология“. В обратна посока маршрутите не се променят.

Маршрутът на автобусна линия № 98 се удължава до Царева махала - от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Самоковско шосе“/ул. „Искърска” и направо по ул. „Самоковско шосе” до Царева махала (крайна станция на автобусна линия № 69), двупосочно.

Ще бъдат разкрити временни спирки за автобусни линии № 69, 70 и 98, на ул. "Самоковско шосе“ в посока София на ул. "Люляк“, както и след ул. „Искърска“ на пет метра преди пешеходната пътека, информираха от общинската администрация.

Ще бъдат закрити спирките на ул. "Витоша“, спирка с код 0937 „Кметство Железница“, както и 0936 „Кметство Железница“.