България

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Тракия" днес

Причината е извършване на асфалтови дейности

12 ноември 2025, 07:50
Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Тракия" днес
Източник: БТА

В сряда (12 ноември) между 8:00 и 18:00 ч. временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив.

Причината е извършване на асфалтови дейности. Те ще се изпълняват в платното за София при 137-ия км и в участъка между 140-ия и 142-ия км на автомагистралата, като трафикът ще преминава по изпреварващата лента.

Ограничено ще бъде движението в активната и аварийната лента.

От Пътната агенция апелират шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта.

тракия ремонт движение промени пловдив
Преди 2 часа
Преди 2 часа
Преди 2 часа
Преди 2 часа

Последни новини

Свят Преди 21 минути

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия

Свят Преди 1 час

През 2008 г. Русия получи 99-годишен договор за наем, след като плати близо 2 милиона щатски долара за терена

България Преди 2 часа

Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември

Любопитно Преди 2 часа

Научен поглед върху ползите и рисковете от едно от най-популярните домашни лакомства

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Технологии Преди 2 часа

Кометата 3I/ATLAS, открита за първи път през юли, се държи по начин, невиждан досега от учените

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Свят Преди 2 часа

С името си, свързано с персийски, арабски и ганайски произход, новият кмет на Ню Йорк отразява града, който ще управлява

Технологии Преди 3 часа

Активите са били взети от хакери през 2020 г.

Свят Преди 9 часа

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

Свят Преди 9 часа

Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си

България Преди 10 часа

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Свят Преди 11 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

България Преди 12 часа

Близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда

България Преди 14 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Свят Преди 14 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Свят Преди 14 часа

И при двата случая няма ранени

България Преди 15 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

