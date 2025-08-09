България

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

Ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка между 10-и и 37-и км на територията на област Перник

9 август 2025, 07:42
Източник: БТА

О т 9 до 15 август, от 6:30 ч. до 16:00 ч., ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от aвтомагистрала „Струма“ между 10-и и 37-и км на територията на област Перник. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

При изпълнение на работите поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 27-километровата отсечка от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ (37-и км).

Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната ленти без ограничения.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Източник: Петра Куртева, БТА    
АМ Струма движение промени ремонт
