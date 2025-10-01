Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за опасно време (обилни валежи и бурен вятър) са обявени за почти цяла България за четвъртък (2 октомври), сочи справка в сайта на НИМХ.

Само областите Русе и Търговище са оцветени в зелено на картата на НИМХ.

Оранжев код за обилни валежи е обявен в 10 области на страната: Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.

Жълт код е обявен за дъжд в Западна и Централна България и за бурен вятър в Източна България. Кодът за дъжд е в сила за: София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, Бургас и Варна.

Кодът за вятър е обявен за 4 области – Силистра, Разград, Шумен и Добрич.

От НИМХ съветват как да действаме при екстремни климатични явления.

При оранжев код за дъжд:

Бъдете готови да се предпазите, вие и вафшата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за дъжд:

Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър:

Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.