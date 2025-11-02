САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква днес в столицата на Виетнам Ханой, където да се срещне с лидерите на Виетнам в хода на проточилите се преговори за евентуалните военни доставки за страната от Вашингтон, предаде Ройтерс.
В пакета влизат транспортни самолети и хеликптери, уточнява световната агенция.
#DNDPHL Sec. Gilberto C. Teodoro, Jr. and US Secretary of War Pete Hegseth agreed to accelerate the progress of major PH-US defense priorities for the next two years, during their meeting on the sidelines of the 2025 #ADMM & ADMM-Plus in Kuala Lumpur, Malaysia on Friday. pic.twitter.com/6sDC2FiLGs— Department of National Defense - Philippines (@dndphl) November 1, 2025
Хегсет трябва да пристигне във Виетнам от Малайзия след серия от срещи със свои азиатски колеги.
Video: US Defense Secretary Pete Hegseth arrives in Vietnam https://t.co/O4ulgkzzDl #LiveTube— LiveTube Alerts (@livetubealerts) November 2, 2025
Предвидени са срещи на шефа на Пентагона с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, с президента Лъонг Куонг и с министъра на отбраната - генерал Фан Ван Зианг.
Според информация на Ройтерс става въпрос и за военни транспортни самолети Си-130 (C-130), производство на "Локхийд Мартин", както и за хеликоптери на същата компания Ес-92 (S-92) и за "Чинук" на "Боинг".