България

САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква в столицата на Виетнам

2 ноември 2025, 09:22
САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой
Източник: БТА

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква днес в столицата на Виетнам Ханой, където да се срещне с лидерите на Виетнам в хода на проточилите се преговори за евентуалните военни доставки за страната от Вашингтон, предаде Ройтерс.

В пакета влизат транспортни самолети и хеликптери, уточнява световната агенция.

Хегсет трябва да пристигне във Виетнам от Малайзия след серия от срещи със свои азиатски колеги.

Предвидени са срещи на шефа на Пентагона с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, с президента Лъонг Куонг и с министъра на отбраната -  генерал Фан Ван Зианг.

Според информация на Ройтерс става въпрос и за военни транспортни самолети Си-130 (C-130), производство на "Локхийд Мартин", както и за хеликоптери на същата компания Ес-92 (S-92) и за "Чинук" на "Боинг".

Източник: БТА, Иво Тасев    
САЩ Виетнам Министър на отбраната на САЩ Ханой Военни доставки Преговори Транспортни самолети Хеликоптери Локхийд Мартин Боинг
Последвайте ни

По темата

Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Котката киха и има сополи - какво да правим

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 18 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 14 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 13 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Любопитно Преди 21 минути

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Свят Преди 1 час

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена"

<p>Внушителен транспортен самолет се приземи на летище &quot;Васил Левски&quot;</p>

"Антонов 124 "Руслан" на летище "Васил Левски"

България Преди 2 часа

Самолетът се използва за превоз на извънгабаритни товари, военна и гражданска логистика и е една от най-специализираните машини в своя клас

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

България Преди 3 часа

Той е носител на редица награди в България и чужбина

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Любопитно Преди 3 часа

Калин не успя да събере достатъчно подкрепа от зрителите на NOVA

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Любопитно Преди 3 часа

Зимата наближава и имунната ви система се нуждае от постоянна подкрепа

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Свят Преди 3 часа

„Ако имате силна болка в гърба и не можете да я обясните с изкълчване или усукване, бих отишъл при личния си лекар“

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Свят Преди 3 часа

Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Свят Преди 3 часа

Будапеща твърди, че алтернативните доставки от Хърватия са скъпи и недостатъчни, но експерти и Загреб оспорват това

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Любопитно Преди 3 часа

Когато пропускаме закуската, организмът ни наистина го усеща – и то не по най-добрия начин

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

Свят Преди 3 часа

Тази гора в Румъния е място, където човешкото въображение може да се развихри

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

Артър Джеймс Балфур

2 ноември: Как 67 думи променят Близкия изток завинаги

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Свят Преди 11 часа

Събитието събра делегации от 79 държави

Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Свят Преди 12 часа

В ранните часове на събота неизвестни нападатели са открили огън по къщи, автомобили и жители

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Любопитно Преди 12 часа

Диджеят Иван Абаджиев напусна Къщата след неприемливо държание

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Французи ще преплуват Атлантика

sinoptik.bg
1

Гигантът Ан-124 "Руслан" кацна в София

sinoptik.bg

Edna красавица на 69! Днес празнува Мария Каварджикова

Edna.bg

Днес имен ден празнува всеки с рядкото име...

Edna.bg

Асоциацията на българските футболисти: Това не е просто инцидент, а рана по лицето на футбола ни

Gong.bg

Джамал Мусиала се завръща през декември

Gong.bg

Мистерията с открития в Пирин мъж: Пребивавал е и в Гърция

Nova.bg

Гигантът Ан-124 "Руслан" кацна в София

Nova.bg