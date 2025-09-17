Установиха случай на коремен тиф в Шумен

С лучай на коремен тиф е установен при 33-годишна жена, която е постъпила за лечение в Инфекциозното отделение на "Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен" АД. Това съобщи за БТА д-р Борянка Илчева, началник отдел "Противоепидемичен контрол" в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Шумен.

Жената е била приета с много висока температура на 26 август.

По думите на д-р Илчева, е изолирана Salmonella Typhi от хемокултура и фекална проба. Пробите са изпратени в референтна лаборатория в Центъра по заразни и паразитни болести.

"Жената е лекувана по адекватен начин. Изписана е. Всички мерки спрямо контактните лица са взети, те са изследвани и не е установен източникът на заболяването", каза още д-р Илчева.

Изследван е кладенец, но не е открит източник, допълни тя и поясни, че няма втори случай на коремен тиф в област Шумен.

На въпрос как трябва да се процедира при съмнения за заболяването, д-р Илчева отговори, че е нужно хората да се обърнат към специалист.

"Трябва да има доказан микробиологичен резултат, който може да бъде установен в лаборатория", каза тя.

Коремният тиф е остро инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Salmonella Typhi. Среща се най-често в страни с лоши санитарни условия и замърсена питейна вода.

🔹 Заразяване:

предава се чрез замърсена вода или храна;

възможно е и чрез контакт с болен човек или здрав носител на бактерията.

🔹 Симптоми:

продължителна висока температура,

главоболие, обща отпадналост,

болки в корема, загуба на апетит,

диария или запек,

понякога характерни розови петна по кожата.

🔹 Усложнения:

Ако не се лекува, може да доведе до тежки усложнения – кървене от червата, пробив на червата (перфорация), сепсис.

🔹 Лечение:

антибиотична терапия, назначена от лекар;

стриктна хигиена и прием на достатъчно течности.

🔹 Профилактика:

добра хигиена (миене на ръце, безопасна вода и храна),

ваксинация (препоръчва се при пътувания в ендемични райони).