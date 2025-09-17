Установиха случай на коремен тиф в Шумен

С лучай на коремен тиф е установен при 33-годишна жена, която е постъпила за лечение в Инфекциозното отделение на "Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен" АД. Това съобщи за БТА д-р Борянка Илчева, началник отдел "Противоепидемичен контрол" в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Шумен.
Жената е била приета с много висока температура на 26 август.
По думите на д-р Илчева, е изолирана Salmonella Typhi от хемокултура и фекална проба. Пробите са изпратени в референтна лаборатория в Центъра по заразни и паразитни болести.
"Жената е лекувана по адекватен начин. Изписана е. Всички мерки спрямо контактните лица са взети, те са изследвани и не е установен източникът на заболяването", каза още д-р Илчева.
Изследван е кладенец, но не е открит източник, допълни тя и поясни, че няма втори случай на коремен тиф в област Шумен.
На въпрос как трябва да се процедира при съмнения за заболяването, д-р Илчева отговори, че е нужно хората да се обърнат към специалист.
"Трябва да има доказан микробиологичен резултат, който може да бъде установен в лаборатория", каза тя.
Коремният тиф е остро инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Salmonella Typhi. Среща се най-често в страни с лоши санитарни условия и замърсена питейна вода.
🔹 Заразяване:
предава се чрез замърсена вода или храна;
възможно е и чрез контакт с болен човек или здрав носител на бактерията.
🔹 Симптоми:
продължителна висока температура,
главоболие, обща отпадналост,
болки в корема, загуба на апетит,
диария или запек,
понякога характерни розови петна по кожата.
🔹 Усложнения:
Ако не се лекува, може да доведе до тежки усложнения – кървене от червата, пробив на червата (перфорация), сепсис.
🔹 Лечение:
антибиотична терапия, назначена от лекар;
стриктна хигиена и прием на достатъчно течности.
🔹 Профилактика:
добра хигиена (миене на ръце, безопасна вода и храна),
ваксинация (препоръчва се при пътувания в ендемични райони).