Трагедия в жп депо в Дупница: Работник загина от токов удар

Т рудова злополука в локомотивното депо в Дупница завърши със смъртта на 36-годишен мъж.

Той е починал след токов удар, докато се е качвал на покрива на вагон на пети коловоз и е бил ударен от волтова дъга от електропреносната мрежа, съобщават от МВР-Кюстендил.

Пострадалият е работел за фирма, наета за ремонтни дейности от ЖП структурата в града. Трупът е изнесен от екип на РСПБЗН – Дупница и е откаран за аутопсия в кюстендилската болница.

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.