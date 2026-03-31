България

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта

31 март 2026, 17:31
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

В ъв връзка с изнесената на 30 март 2026 г. информация от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и направените в публичното пространство внушения по адрес на настоящото ръководство на ДП „Български спортен тотализатор“, оттам заявяват следното:

ДП „Български спортен тотализатор“ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62 от Търговския закон, с принципал Министерство на младежта и спорта.  Предприятието не е учредено като Еднолично акционерно дружество (ЕАД), каквато информация се съдържа в становището на министъра на младежта и спорта, поради което публичният дебат следва да се води с точна правна терминология, а не с внушения и невярна информация.

Настоящото ръководство категорично отхвърля всички внушения, че е работило или работи в полза на „частни интереси“ или за „преминаване на БСТ в частни ръце“. Подобни твърдения са особено тежки, когато се отправят без представяне на конкретни факти, документи, решения, действия или компетентен акт, от който да е видно кога, по какъв ред и от кого изобщо е иницииран подобен процес. Следва ясно да се подчертае, че решения от подобен мащаб не са в правомощията на управителните органи на ДП БСТ, а биха могли да бъдат разглеждани единствено по надлежния законоустановен ред и от компетентните институции по волята на народните представители. При липса на доказателства подобни твърдения имат характер на недопустимо публично внушение, което засяга доброто име както на предприятието, така и на конкретни длъжностни лица.

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

Още повече, че фактите сочат в обратна посока. Публично достъпната информация показва, че ДП БСТ поддържа своето институционално присъствие в рамките на European Lotteries, а самият Eurojackpot обединява държавно лицензирани лотарийни оператори, а не частни такива.

Присъединяването към Eurojackpot е пречка и в същото време защита за евентуална приватизация на предприятието. Това по необходимост предполага високи стандарти за публичен контрол, сигурност, съответствие и устойчивост, а не подготовка за „прехвърляне в частни ръце“. Изводът, че посоката към подобни международни формати е несъвместима с внушаваната теза за „приватизационен“ уклон, е напълно логичен, подчертават от ДП „Български спортен тотализатор“.

По отношение на твърдението, че министърът няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност на предприятието, от ДП „Български спортен тотализатор“ отбеляват, че именно затова „изразяването на становища“, с които на практика се възпрепятстват текущи разплащания, поражда сериозни въпроси относно неспазването на чл. 18 от Закона за публичните предприятия. Съгласно този текст органът, упражняващ правата на държавата, не се намесва в оперативното управление или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие. Поради това не може едновременно да се твърди липса на намеса и в същото време да се изисква преустановяване на плащания, което пряко засяга ежедневната дейност, договорните отношения и финансовата дисциплина на предприятието.

Тезата, че подобно писмо било изпратено единствено за избягване на „правни рискове“, не отменя последиците от него. Всяко блокиране или ограничаване на текущи плащания, включително към контрагенти, служители, партньори и доставчици, може да доведе до реални щети за дейността и репутацията на ДП БСТ. Поради това обществото има право да знае на какво конкретно правно основание е било отправено подобно указание, в какъв обхват, за какъв срок и след какъв правен анализ.

От ДП „Български спортен тотализатор“ не приемат и опита внушенията за кадрова и управленска несъстоятелност да бъдат насочени към действащото ръководство чрез препратки към случая „5 от 35“ и изтегленото число 41. По закон членовете на Управителния съвет не осъществяват пряко администриране на персонала, не организират оперативната дейност, в това число обученията на служителите и не ръководят ежедневното изпълнение на процесите по провеждане на тиражите. Това са функции от оперативен характер, които са в правомощията на изпълнителния директор. Поради това смесването на задълженията на членовете на УС и изпълнителния директор в публични изявления е некоректно и подвеждащо.

Същевременно следва да се подчертае, че настоящото ръководство е избрано чрез конкурсна процедура, проведена от Агенцията за публичните предприятия. Това означава, че управленският екип е преминал през състезателна процедура и представил концепция за развитие на предприятието, която е оценена с максимален брой точки, а не е произволно назначен състав, посочват от ДП „Български спортен тотализатор“.

Именно поради това общественият интерес изисква и отговор на няколко съществени въпроса: кои са лицата, които се предлагат за вписване в новите управителни органи; каква е тяхната професионална компетентност; какъв е конкретният им опит в управлението на публични предприятия, хазартна дейност, финансова стабилност, контрол на риска и развитие на държавни оператори; каква е тяхната концепция за развитие на ДП БСТ; и по какви критерии те се определят като по-подходящи от ръководство, избрано след конкурс и защитило концепция за развитие на предприятието пред компетентен орган?

ДП „Български спортен тотализатор“ винаги е работило и ще продължи да работи единствено в интерес на държавата, обществото и българския спорт. Недопустимо е политически внушения да подменят фактите и да се използват като аргумент за кадрови решения, които трябва да бъдат обосновани с професионализъм, законност и прозрачност.

От ДП „Български спортен тотализатор“ призовават Министерството на младежта и спорта, ако разполага с данни за действия на настоящото ръководство в полза на частни интереси, незабавно да ги представи публично и документално пред обществото и компетентните органи. В противен случай подобни твърдения следва да бъдат разглеждани като недоказани, уронващи престижа на предприятието и набедяващи лицата, срещу които са отправени.

Освен всичко заповедта за освобождаване на ръководството не съдържа правно основание по чл. 24 от ЗПП, както е  недопустимо да се издава заповед за освобождаване само на основание предизвестие, без законни мотиви и публично оповестяване на неверни данни.

ДП „Български спортен тотализатор“ остава последователно в позицията си, че управлението на едно публично предприятие следва да се осъществява при спазване на закона, чрез професионални критерии, институционална приемственост и ясна отчетност пред обществото.

ДП Български спортен тотализатор
Последвайте ни
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 12 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 13 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 12 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

България Преди 27 минути

Инициативата е на Британското посолство в София

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 1 час

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 2 часа

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 2 часа

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 2 часа

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 2 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 3 часа

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 3 часа

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 4 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Свят Преди 4 часа

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 4 часа

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 4 часа

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Снимката е илюстративна

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

Любопитно Преди 4 часа

Булка или митично същество в златна броня? Видео с индонезийска влогърка взриви мрежата и раздели потребителите: неземен лукс или умел кич? Докато милиони гадаят дали златото е истинско, „златната вълна“ от Дубай продължава да трупа рекордни гледания

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Edna.bg

Сбогом, капитане! Близки и звезди се прощават с Борислав Михайлов

Edna.bg

Формула 1: Екстра (31.03.2026)

Gong.bg

България скърби за Борислав Михайлов

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg