Тежка катастрофа взе жертва край Ловеч

Ж ена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10 ч. на път 401 в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Въведен е обходен маршрут Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.