Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Инцидентът е станал в близост до разклона за Коньовец

2 декември 2025, 11:35
Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена
Източник: iStock photos/Getty images

М лада жена загина на място при тежка катастрофа между шуменския квартал "Макак" и село Царев брод. Инцидентът е станал в близост до разклона за Коньовец, съобщиха от полицията.

Сигналът за катастрофата е подаден в Областната дирекция, след информация за сблъсък между два автомобила. По първоначални данни жената, пътуваща в посока към Макак, предприела изпреварване, загубила контрол над автомобила, колата се завъртяла и се ударила в крайпътната мантинела. 

Вследствие на загубата на контрол последвал и удар с насрещно движещ се автомобил.

Водачът другата кола е транспортиран в шуменската болница за преглед.

Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от екипи на пътна полиция.

Източник: МВР    
