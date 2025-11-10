България

Терзиев: Бюджетът за 2026 г. крие средствата за София "зад завеса"

По думите му, макар да има известни положителни новини за столицата, редица важни финансови параметри остават неясни

10 ноември 2025, 11:40
Източник: БТА

В проектобюджета на държавата за 2026 г. липсват прозрачност и предвидимост – два ключови елемента за устойчивото планиране на големи общини като София. Това написа кметът на столицата Васил Терзиев във Фейсбук. 

По думите му, макар да има известни положителни новини за столицата, редица важни финансови параметри остават неясни. „Парите, които София ще получи от държавата за училища и други делегирани от държавата дейности, се увеличават с около 90 млн. евро (14%). Средствата за инвестиции и строителство нарастват с почти 1,5 млн. евро (11%),“ посочва Терзиев.

Няма средства за градския транспорт в бюджета на София за догодина

Кметът подчертава, че субсидията за градския транспорт на София напълно липсва в проектобюджета. През 2025 г. тя е била 106 млн. лв., допълнени с още 15 млн. лв. еднократна помощ от Министерския съвет. „За 2026 г. – пълна неизвестност. Как ще се гарантира стабилността на една от най-големите транспортни системи в страната?“, пита Терзиев.

Неясно остава и финансирането за разширението на метрото – стратегически обект от национално значение, отбелязва Терзиев. Предишните години бяха заделяни по около 40 млн. лв., но сега няма информация за подобна сума. Също така всяка година охраната на метрото поскъпва, а средствата за нея се осигуряват с трудности, допълва кметът.

Терзиев поставя и въпроси относно новата схема за финансиране на общински проекти чрез Българската банка за развитие. „Защо средствата ще минават през ББР? Ще се изисква ли общините да връщат средства или да плащат лихви? Ако държавата така или иначе ще плаща лихви на банката, защо не предостави парите директно на общините?“.

Терзиев върна бюджета и за градския транспорт в София

По думите му, към момента София е получила едва 237 хил. лв. за 2025 г. при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения, а подадените искания за плащане са за близо 35 млн. лева. Кметът обръща внимание и на неяснотата около таксата „битови отпадъци“. Макар че законопроектът позволява тя да остане непроменена през 2026 г., не е уточнена базата за изчисление. „Министерството на финансите дължи отговор, защото това е една от най-чувствителните местни такси, която засяга всяко домакинство,“ посочва Терзиев.

„Може и да има достатъчно пари за София, но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да "застава под герба", за да стигнат средствата до хората,“ пише още Терзиев. По думите му, държавният бюджет не трябва да се превръща в инструмент за политически натиск, а в инструмент за развитие. Независимо от окончателния му вариант, Столична община ще продължи да отстоява принципите си – прозрачност, ефективност и финансова стабилност, заявява още столичният кмет. 

Източник: БТА, Николета Василева, Анелия Цветкова    
Държавен бюджет 2026 София Васил Терзиев Прозрачност Предвидимост Градски транспорт Финансиране на метрото Общински проекти Българска банка за развитие Такса битови отпадъци
