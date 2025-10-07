България

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г.

7 октомври 2025, 14:31
Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България
Източник: iStock

Б рутният вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да нарасне с 3% през тази година, съобщи Световната банка, увеличавайки прогнозата си от доклада за глобалните икономически перспективи от юни 2025 г. с 1 процентен пункт.

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г., или с 0,7 процентни пункта повече от прогнозата на световния кредитор от юни, преди да се ускори до 3,1% през 2027 г., се казва в доклада на Световната банка „Работни места и просперитет, есен 2025 г. – Икономическа актуализация за Европа и Централна Азия“.

За субрегиона на Централна Европа, включващ България, Хърватия, Полша и Румъния, Световната банка прогнозира ускоряване на растежа на БВП до 2,5% през тази година от 2,4% през 2024 г., преди да достигне 2,6% през 2026 г. и 2,7% през 2027 г.

Най-динамичните възможности в Централна Европа са свързани с производствените и енергийните вериги, съвременните търгуеми услуги и подкрепата за застаряващото население, посочва кредиторът. Освен това, големият селскостопански сектор в Румъния и Полша би могъл да добави стойност, ако достъпът им до пазара и производителността им бъдат укрепени.

Източник: БГНЕС    
БВП България Световна банка Икономически растеж Икономически прогнози Централна Европа Производствени вериги Енергийни вериги Търгуеми услуги Селскостопански сектор Застаряващо население
Последвайте ни

По темата

Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

НАП с нова услуга, която спестява време

НАП с нова услуга, която спестява време

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 породи кучета, които обичат да плуват

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 6 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 час

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>13-годишно момче е арестувано след&nbsp;въпрос: ChatGPT, как да убия приятел?</p>

13-годишно момче е арестувано заради въпрос: ChatGPT, как да убия приятел?

Свят Преди 6 минути

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

Русия: "Томахок" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Русия: "Томахок" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Свят Преди 12 минути

Кремъл заяви, че очаква яснота във връзка с плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахок" на Украйна

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Любопитно Преди 32 минути

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България

<p>Кремъл заплаши ЕС&nbsp;заради ограничения за руски дипломати</p>

Кремъл предупреди: Ще отговорим, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Свят Преди 37 минути

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението

<p>На първо четене: Депутатите одобриха ключови промени в Закона за отбраната</p>

Комисията по отбрана гласува на първо четене: Върховното главно командване да сваля дронове над военни обекти

България Преди 42 минути

Правомощията на президента в сферата на отбраната и сигурността са споделена компетентност с МС и НС, каза Атанас Славов

Снимката е илюстративна

Изненадващата причина да замразявате хляба, преди да го изпечете

Любопитно Преди 1 час

Химическият процес — наречен ретроградация на нишестето — представлява преформиране на молекулите на нишестето в по-компактна, кристална структура при охлаждане

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

България Преди 1 час

Има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Свят Преди 1 час

"Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

Трима учени спечелиха Нобелова награда за физика за квантови открития

Трима учени спечелиха Нобелова награда за физика за квантови открития

Свят Преди 1 час

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара)

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

България Преди 1 час

Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова

<p>Най-трудното в Нобеловите награди за медицина тази година &ndash; да открият победителя</p>

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

Свят Преди 1 час

Мери Брънков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г.

<p>Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола, забиха я в канавка</p>

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

България Преди 1 час

Установено е, че автомобилът бил противозаконно отнет от частен имот на територията на село Карапелит, Добрич

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 1 час

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 1 час

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

България Преди 2 часа

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

България Преди 2 часа

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев очертава предизвикателствата и възможностите, които очакват страната ни

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

Ето кои са най-добрите дрибльори в efbet Лига

Gong.bg

Надежда за Ел Класико: В Барса се надяват Ямал да е готов

Gong.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg

Полицията в Лондон разби международна мрежа за кражби на телефони с българско участие

Nova.bg