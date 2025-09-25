Струваме все по-скъпо на работодателите си

П рез второто тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на 2024 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.2% (по предварителни данни).

В индустрията увеличението е с 14%, в услугите – с 11.9%, a в строителството – с 16.2%. Това сочат данните на НСИ,

цитирани от Агенция „Фокус“.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ – с 18.1%, „Култура, спорт и развлечения“ – със 17.7%, и „Добивна промишленост“ – със 17.2%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13.4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 12.3%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 18.8% за сектор „Култура, спорт и развлечения“ до 7.0% за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.