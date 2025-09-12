Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

С толичната община осъди Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Екатерина” ЕАД за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Софийският районен съд наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв.

Нов случай на изхвърлени медицински отпадъци сред битовия боклук, колко опасни са те

Случаят е един от много на установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които Столичната община алармира в последната година. В началото на април, като крайна превантивна мярка срещу повтарящите се нарушения, екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), се посочва в съобщението.

След обявените тогава мерки, броят на нарушенията значително е намалял, съобщават от Столичната община. От април досега са засечени само два нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.

Нарушението, за което Общината осъди УМБАЛ „Света Екатерина“, е констатирано на 7 ноември 2024 г. при проверка на екип на Столичния инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки. Те са били изхвърлени както вътре, така и до контейнери за битов отпадък, без изискваните стикери и по начин, който застрашава здравето и безопасността на хората, работещи в системата за сметосъбиране и третиране на отпадъци, посочват от Общината.

Кирилов: Огромна опасност от епидемии след решението на Столична община

Столичната община продължава да настоява за по-активни действия от страна на държавните институции, отговорни за контрола в самите лечебни заведения. Оттам напомнят, че по закон всяка болница е длъжна да има договор за инсинерация на опасни отпадъци, и че техният контрол е отговорност на Регионалната здравна инспекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

През април Столичната община преустанови приемането на отпадъци от болниците в СПТО, след като в завода беше установено смесване на битовия с опасен медицински отпадък.

„За пореден 16-и път установихме изхвърлени опасни отпадъци от столичните болници в контейнери за битов отпадък”, съобщи тогава пред журналисти заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

„Тези опасни отпадъци достигат до СПТО”, каза Бобчева: „Там също работят хора, те имат семейства, имат социална среда. Ако този отпадък попадне в ръцете на хората, които го сепарират, опасността няма да е само за тях, а за всички”.