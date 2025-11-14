Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

И зпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще проведе засилени проверки в търговската мрежа седмица преди Никулден (6 декември). Инспекциите ще обхванат рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната, съобщиха от агенцията на официалната й фейсбук страница.

За подготовката на ежегодните проверки около Никулденските празници ИАРА проведе работна среща с представители на териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, в сътрудничество с Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в трите области. В срещата участваха изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев, и директорът на ОДБХ – Бургас д-р Димитър Германов.

Срещата бе организирана като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов в навечерието на празниците. Тя е и продължение на дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншовия сектор.

В рамките на срещата бяха обсъдени мерки за засилване на контролната дейност и изготвяне на обща стратегия за ежегодните проверки. До края на месеца ще започнат инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден ще бъдат засилени проверките в търговската мрежа.

Припомняме, че в Бургаска област има 39 аквакултурни стопанства, регистрирани за производство на риба и рибни продукти.