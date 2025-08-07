България

Спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради повишени стойности на серен диоксид

Това е станало след 18:00 часа в сряда

7 август 2025, 12:35
Източник: БТА

Р егионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) предприе спешна проверка на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" в Димитровград след рязко повишаване стойностите на серен диоксид, отчетени от измервателна станция "Раковски", съобщиха от екоинспекцията.

Веднага е извършена проверка на място в 19:00 часа в топлоелектрическата централа в гр. Димитровград. Уведомен е операторът в спешен порядък да предприеме ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност. 

Действията от страна на оператора под контрола на РИОСВ доведоха до рязко намаляване на стойностите на серния диоксид след отчетеното в реално време превишение от 1,217 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Регистрираната стойност от 426,29 микрограма на кубик за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция. В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид от станция "Раковски" е в норма и e 22,28 микрограма на кубик, съобщават от екоинспекцията.

До момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид, отбелязват от РИОСВ.

Предходното рязко покачване на стойностите на серен диоксид във въздуха на Димитровград бе установено на седми март тази година. Тогава регистрираната стойност бе 675,409 микрограма на кубик в кратковременна експозиция.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
