Мъж инсценира собствената си смърт, за да не плаща издръжка за дете

М ъж от щата Индиана, който е инсценирал собствената си смърт, за да избегне плащането на издръжка, е разкрит, че се крие в родния си град.

Джефри Бел-младши, на 51 г., от Салем, е бил арестуван по множество обвинения миналата седмица, след като се опитал да заблуди съда, че е мъртъв и следователно не може да плаща голяма сума за издръжка на дете, която дължи.

Миналата седмица полицията на щата Индиана обяви във Facebook, че разследването на бащата е довело до окончателния му арест.

Разследването започнало, след като през април миналата година детектив Травис Бейкър се срещнал с администратора на отдела за издръжка на деца в окръг Вашингтон, който го уведомил, че е получил имейли, в които се казва, че Бел е починал.

Поради ненавременната кончина голямата сума, която той дължал за издръжка на дете, в крайна сметка щяла да остане неплатена.

Въпреки съобщенията, че Бел е починал, преди да успее да изплати дълговете си, Бейкър е бил информиран също така, че той може би все още е жив и живее с приятелката си в нейния дом в северната част на окръг Вашингтон.

Малко след като чул новината, Бейкър се отправил към дома, където бил посрещнат от Бел.

И все пак предполагаемата лъжа на Бел за това, че е мъртъв, не свършила, когато той бил изправен пред входната врата.

След като полицаите го проследяват, той първоначално отрича да е единственият Джефри Бел, който стои пред тях.

Въпреки това Бел е разпознат и му е определена дата 23 януари в окръжния съд на окръг Вашингтон по обвинение във фалшиво информиране.

В деня на първата си съдебна дата Бел се явява чрез виртуална онлайн среща, след като заявява, че е извън щата и не може да присъства лично.

По време на явяването полицията стига до убеждението, че Бел всъщност все още се намира в Индиана и присъства на срещата от същата резиденция в окръг Вашингтон, където първоначално е бил заловен жив.

