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Следващото приключение започва от китката: смартчасовници с до 150 евро отстъпка за Black Friday в А1

12 ноември 2026, 11:38
Следващото приключение започва от китката: смартчасовници с до 150 евро отстъпка за Black Friday в А1
Източник: A1

В списъка за събота има пазаруване, химическо чистене и подарък за рожден ден. Между тях някой е добавил „разходка без посока“. Точно този ред изглежда най-лесен за отлагане. Докато слънцето не се покаже, приятел не изпрати снимка от парка или новите маратонки не напомнят, че още чакат първото си излизане.

Ноември има такива моменти. Вече се мисли за празниците, но все още има време за собствените желания: да се пробва нов спорт, да се запази един следобед за гората, да се намери нов маршрут за колело. И хубавото е, че никое от тях не изисква да стане първи януари.

Понякога малък подарък за себе си е достатъчен, за да получи идеята конкретна дата в календара. По време на Black Friday кампанията на А1 избрани смартчасовници се предлагат с до 150 евро отстъпка с план Unlimited до 30 ноември. Сред моделите са Apple Watch Ultra 3, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47 mm и Huawei Watch GT6 Pro. Всеки има свой начин да направи по-интересни часовете преди и след обичайните ангажименти.

Apple Watch Ultra 3: събота, която започва с „да видим накъде води тази пътека“

Има разходки, за които са нужни само удобно яке и добра компания. Планът е кафе, но след него идва предложение за още малко ходене. Познатият завой остава назад, появява се нова гледка и изведнъж следобедът се оказва по-хубав от предварителната програма.

Apple Watch Ultra 3 подхожда на този любопитен поглед към свободното време. Прецизният двучестотен GPS L1 + L5 проследява маршрута, а компасът и функцията за връщане по изминатия път помагат за ориентацията. Персонализируемият Action бутон осигурява бърз достъп до избрана функция – много удобно, когато вниманието е насочено към пътеката.

49-милиметровият корпус от титан и сапфиреното стъкло придават на модела характер, който стои добре и с туристически обувки, и с любимия вълнен пуловер. Always-On Retina дисплеят достига до 3000 нита пикова яркост. Разпознаването на падане и катастрофа и вградената сирена допълват функциите за безопасност.

Часовникът има водоустойчивост до 100 м и поддържа любителско гмуркане до 40 м, с дълбокомер и сензор за температурата на водата. Батерията осигурява до 42 часа нормална употреба или до 72 часа в режим на пестене на енергия. Зареждането до 80% отнема около 45 минути.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: когато срещата с приятели се премести в парка

„Да пием кафе“ лесно може да стане „да потичаме и после да пием кафе“. Първия път дистанцията е кратка, разговорът – дълъг, а темпото няма особено значение. След няколко такива срещи обаче се появява любопитство: дали същата обиколка вече се минава по-леко и какво би помогнало за следващата?

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47 mm добавя посока към този ентусиазъм с функциите за бягане, които помагат за определяне на нивото и предлага тренировъчна програма. Двулентовият GPS L1 + L5 проследява маршрута, за да могат дистанцията и темпото да се сравняват между излизанията.

Място има и за сутрините, в които тялото предпочита по-спокойно начало. Енергийният рейтинг с Galaxy AI анализира предходната активност, съня и сърдечните сигнали през нощта и дава ориентир за натоварването и възстановяването. Така и почивката получава своето място в седмичните планове.

Титаниевият корпус, защитата 10 ATM и IP69K и сертификацията EN13319 разширяват възможностите отвъд парка: моделът поддържа гмуркане до 40 метра. Добър повод още през ноември да се помисли и за следващата морска ваканция. Дисплеят е 1,52-инчов с яркост до 5000 нита, а батерията от 800 mAh осигурява до 60 часа работа.

Huawei Watch GT6 Pro: повече място за хубави планове

За кратко пътуване често се приготвя изненадващо много багаж. Втори чифт обувки, яке за всеки случай, книга, която най-сетне ще бъде отворена. И цяла колекция от кабели за зареждане. Huawei Watch GT6 Pro улеснява поне частта с планирането на зареждането: до 12 дни автономност при типична употреба, до 21 дни при лека употреба и до 7 дни с постоянно включен дисплей.

Ако в багажа има и каска за колело, моделът предлага още една причина да бъде изпробван. При колоездене отчита виртуална мощност и каданс - така към изминатите километри се добавя информация за усилието. Системата Huawei Sunflower подпомага позиционирането, а при бягане по пресечен терен данните за предстоящата денивелация помагат за разпределяне на силите.

Над 100 спортни режима и тренировъчният гласов асистент на български оставят място за различни занимания. Има функции за ски, карти на над 17 000 голф игрища и свободно гмуркане до 40 м. Сапфиреното стъкло, титаниевата сплав, защитата IP69 и 5 ATM и 1,47-инчовият AMOLED дисплей с яркост до 3000 нита допълват спортните възможности.

Вечер идва ред и на възстановяването. Huawei TruSense проследява показатели като пулс, кислород в кръвта и вариабилност на сърдечната честота. ЕКГ запис се прави с докосване на електрода за 30 секунди, а проследяването на съня и дихателните упражнения насочват вниманието към почивката. Моделът работи с Android и iOS.

Един подарък, много поводи да бъде използван

Има покупки, които веднага намират място в плановете. Часовникът е на китката още на следващата сутрин, приятелите вече обсъждат неделния маршрут, а идеята за онзи курс по гмуркане се връща на дневен ред. След това идват първата записана тренировка, обиколката с новото колело и любопитството как ще изглеждат резултатите след месец.

Black Friday е повод изберем такъв подарък и за себе си. До 30 ноември А1 предлага избрани смартчасовници с до 150 евро отстъпка с планове Unlimited, сред които Apple Watch Ultra 3, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47 mm и Huawei Watch GT6 Pro. А първата разходка с новия часовник спокойно може да бъде още този уикенд.

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