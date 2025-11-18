След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

М ъж на 28 години е задържан за причиняване на телесна повреда на дядо си в условията на домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

В Районното полицейско управление в Свищов във вторник сутринта е получен сигнал за домашно насилие.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че между младия мъж и 87-годишния му дядо е възникнала разпра, при която възрастният мъж е бил блъснат няколко пъти. В резултат на това е получил рани в областта на ръката.

След намесата на полицията внукът му е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е образувано досъдебно производство.