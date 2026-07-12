След гонка с полицията: Хванаха дъщерята на бивш столичен общински съветник да шофира с над 2 промила алкохол

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа в събота срещу неделя през нощта.

Шофьорката Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране и е самокатастрофирала. Тя е тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух.

От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, Алексиева е отказала да подпише документите по случая. Баща ѝ е дългогодишният общински съветник в София Орлин Алексиев, съобщава NOVA.

Кръвната проба е готова и показва 1,89 промила. След доклад в Софийската районна прокуратура има обвинение и мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 5 000 евро.

В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Заради катастрофата двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.