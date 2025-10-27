Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

М ъж от село Драганово задържан за побой над съпругата си. Служители на полицейското управление в Горна Оряховица задържаха 32-годишен мъж от село Драганово за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие спрямо съпругата му, съобщиха от МВР.

Сигнал за случая е получен сутринта на 26 октомври. По данни на потърпевшата същата вечер между двамата е възникнала разпра, след която мъжът ѝ е нанесъл побой с кабел.

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ – Горна Оряховица, а впоследствие транспортирана до великотърновската болница.

След извършен преглед е освободена за домашно лечение.

Съпругът ѝ е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи. По случая е започнато досъдебно производство.