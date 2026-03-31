Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

Р уската гимнастичка София Илтерякова обърна гръб на украинския флаг по време на изпълняването на химна на Украйна при награждаване на етап от Световната купа в българската столица София, съобщава "Киев пост".
15-годишната Илтерякова спечели сребро на финала на обръч. Златото отиде при украинската атлетка Таисия Онофричук, а бронзът - при италианката София Рафаели.
По време на церемонията по награждаването Илтерякова остана да стои с гръб към знамената, докато звучеше украинският химн.
В съвременния световен спорт руските спортисти се състезават с неутрален статут на събития, организирани от Световната федерация по гимнастика.
Подобни действия се разглеждат като нарушение на насоките на Международния олимпийски комитет относно неутралността на спортистите.