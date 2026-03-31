Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

Златото отиде при украинската атлетка Таисия Онофричук

31 март 2026, 20:36
Източник: EPA/БГНЕС

Р уската гимнастичка София Илтерякова обърна гръб на украинския флаг по време на изпълняването на химна на Украйна при награждаване на етап от Световната купа в българската столица София, съобщава "Киев пост".

15-годишната Илтерякова спечели сребро на финала на обръч. Златото отиде при украинската атлетка Таисия Онофричук, а бронзът - при италианката София Рафаели.

Русия се оплака: Изглежда ни саботират, затова България спечели

По време на церемонията по награждаването Илтерякова остана да стои с гръб към знамената, докато звучеше украинският химн.

В съвременния световен спорт руските спортисти се състезават с неутрален статут на събития, организирани от Световната федерация по гимнастика.

Подобни действия се разглеждат като нарушение на насоките на Международния олимпийски комитет относно неутралността на спортистите.

Източник: Kyiv Post    
София Илтерякова Руска гимнастичка Украински флаг Световна купа
Иран призна, че преговаря за мир, скок на пазарите в САЩ

Иран призна, че преговаря за мир, скок на пазарите в САЩ

Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

България Преди 41 минути

По думите на служебния правосъден министър образуваното дисциплинарно производство е необходимост, а не атака

ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

Свят Преди 1 час

Тюрк: Това е очевидно несъвместимо с международноправните задължения на Израел

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

България Преди 2 часа

Инициативата е на Британското посолство в София

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 3 часа

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

<p>Записи разкриват как Лавров и Унгария борили санкциите</p>

„Обаждам се по молба на Алишер“: Изтекли записи разкриват как Лавров и Унгария са борили санкциите

Свят Преди 3 часа

Изтекли записи разкриват как руският външен министър Сергей Лавров е лобирал пред унгарския си колега Петер Сиярто за отмяна на европейски санкции, докато Будапеща редовно е предавала на Москва поверителна информация от закрити срещи на ЕС

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

България Преди 3 часа

Ръководството на партията заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

България Преди 3 часа

Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 3 часа

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 3 часа

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 3 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 4 часа

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 4 часа

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 4 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 4 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

Свят Преди 5 часа

Конгресът не е правил това от 1942 г., но може да се появят основания за подобен ход спрямо Иран.

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 5 часа

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Започнаха брачните игри на глухарите

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

4 трика, с които ще подобрите качеството на съня си

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Добри новини за Левски

Александър Александров: Много е тъжно, знаете колко много нападаха Боби Михайлов

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

