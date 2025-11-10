България

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

10 ноември 2025
Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник
С лед като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват, очакванията бяха, че още този вторник представители на Съвета за съвместно управление ще проведат среща с тях.

Такава среща няма да има, но NOVA научи, че във вторник синдикатите ще проведат среща с представители на ГЕРБ.

Междувременно стана ясно, че нов опит за Тристранен съвет ще се проведе този четвъртък. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват.

Причината - според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета. Премиерът Росен Желязков все пак очаква в края на седмицата бюджетът да бъде внесен в Народното събрание.

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Мечка рани тежко човек в РС Македония

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

Извършителят се издирва

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове

Оперираха момче, след като погълнало 100 магнита и те заседнали в червата му

След четири дни силна болка момчето е хоспитализирано

Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

След като разгледахме подробно числата, отговорът е – изключително много

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

Страните да не чакат, докато ситуацията бъде обявена за „геноцид”

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

„Целта ни е абсолютно всеки гражданин на София, когато дава своите пари за паркиране, той да знае, че те ще се харчат разумно и да знае къде са отишли"

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Тайфунът „Фунуон“ донесе разрушения, свлачища и наводнения, оставяйки милиони без подслон и ток само дни след предишната смъртоносна буря „Калмаеги“

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Това също така поднови дебата във Великобритания относно Би Би Си

"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак

В отговор Ирак е замразил всички плащания към "Лукойл"

Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Малко по-рано стана ясно, че съдия е постановил, че Саркози може да изтърпи остатъка от присъдата си в домашен арест

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Йозеф Менгеле е нацисткият лекар, провеждал садистични експерименти с евреи в Аушвиц

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата

Кола прегази куче в София

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи

Никола Саркози излиза от затвора

На 21 октомври Саркози беше изпратен в известния парижки затвор La Santé, където според съобщения е бил подиграван от други затворници, а адвокатите му веднага подадоха молба за освобождаването му

